Liga Federal de Básquet: Pacífico arriesga su invicto ante Roca, en la sexta fecha del Sur

Pacífico, único invicto de la división Sur de la Liga Federal de Básquet, visitará a Deportivo Roca, en el duelo saliente de la sexta fecha, que se cumplirá este domingo.

El equipo de Maximiliano Rubio ratificó su candidatura en el arranque de la competencia y buscará dar otro paso en la fase regular, ante un rival siempre complicado, que necesita recuperarse ante su gente.

Los finalistas del PreFederal marcan diferencias en la competencia nacional. El Decano perdió la definición con Centro Español, que es el único escolta del torneo y recibirá a Petrolero Argentino. El Torito viene de una gran victoria en La Caldera y el Matador, de perder el clásico ante Pérfora.

Franco Leal maneja los hilos en el escolta Español. (Archivo Matías Subat).

Abren en Roca, cierran en Neuquén

La sexta jornada se pondrá en marcha a las 20, con el duelo entre Del Progreso e Independiente, dos que pelean por meterse en el podio y que vienen de caídas en el capítulo quinto. El equipo de Marcos Fernández parte como favorito, a partir de su fuerte localía, pero el Rojo llega con intenciones de dar el golpe.

En el turno de las 22 se verán las caras los últimos: Biguá y Pérfora. Ambos vienen de obtener su primer triunfo y ahora tienen la misión de encontrar regularidad. El ganador dará un paso clave para meterse en la zona de avanzada y por eso el punto de la victoria es muy valioso en El Nido neuquino.

El programa de la fecha 6

Domingo 17 de marzo:

Del Progreso (8) vs. Independiente (7), a las 20, en el Gigante de calle Maipú (Roca).

Deportivo Roca (7) vs. Pacífico (10), a las 21, Gimena Padín (Roca).

Centro Español (9) vs. Petrolero (7), a las 21, El Templo (Plottier).

Biguá (6) vs. Pérfora (6), a las 22, El Nido (Neuquén).