Liga Federal de Básquet: tres impactos vistantes y festejo Decano en el arranque del Sur

Los visitantes dominaron la escena en el inicio de la Liga Federal de Básquet. Centro Español, Independiente y Del Progreso se hicieron fuertes en esa condición y, de movida, dejaron en claro que tienen serias intenciones de pelear arriba. El que rompió el molde fue Pacífico, que no tuvo problemas para dejar en el camino a Petrolero (96-84) en el Viejo Ramírez.

El Torito, campeón del PreFederal, necesitó de dos tiempos extras para superar a Deportivo Roca por 86-74, el Rojo se quedó con el duelo de capitalinos ante Biguá por 70-68 y Progreso sorprendió a Pérfora en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul por 71-65.

La ventaja de un equipo armado

Pacífico movió un par de fichas, Petrolero tiene un equipo nuevo y esa diferencia se notó en el centro neuquino. El equipo de Maxi Rubio dominó de principio a fin y lo ganó con parciales de 29-21, 57-43 y 79-63. Dominó en casi todos los rubros, aunque sobresalieron los rebotes: 47-36.

Dos que firmaron doble-doble: Lucas Villanueva y Cristian Hillebrand. (Matías Subat)

El poder interno del Decano resultó determinante. Sebastián Godoy Vega llegó hasta 23 puntos, Lucas Villa nueva firmó un doble-doble con 15 y 12 rebotes, mientras que Alex Soria hizo 18 tantos y alcanzó 25 de valoración. En la visita sobresalieron Cristian Hillebrand (16 y 11), Mateo Uzandizaga (14), Gabriel Spinaci (13) y Matías Santucho.

Doble suplementario y chapa de campeón

Centro Español metió un tremendo 14-2 en el segundo tiempo extra y así se quedó con una gran victoria en el Gimena Padín, ante Deportivo Roca. Habían igualado en 63 y 72, en un duelo cambiante que arrancó con estos parciales: 19-16, 30-28 y 53-45.

Caratino y Marcos Leal saltaron desde el banco y fueron vitales. (Prensa Deportivo Roca)

El Torito de Plottier, campeón del PreFederal, sostuvo el 90 por ciento de su plantel y en esta primera función fueron letales los hermanos Leal: Franco terminó con 23 y Marcos con 19, para liderar la ofensiva en el equipo de Pato Denegri. El Depo tuvo goleo repartido entre Jorge Coronado (21), Adolfo García Barros (19) y Joaquín Cabré (14), aunque no alcanzó para festejar en casa. La clave del juego estuvo en el porcentaje de dobles: 57 de Español (16-28) y 39 del Depo (16-41).

El nuevo Rojo se hizo fuerte en El Nido

Biguá dominó 6 de los 10 rubros, pero la victoria fue de Independiente. En un partido de dientes apretados y muchas pérdidas (15 el local y 13 la visita), el Rojo metió un triunfazo, con parciales de 16-23, 35-33 y 55-54.

Dentis y Navarro, nuevos internos de Biguá y el Rojo. (Gentileza Manolo Sánchez)

Renovado casi en su totalidad, el equipo de Andrés García tuvo como principales figuras a Manuel Navarro (13), Josué Santillán (10) y Carlos Paredes (12 rebotes); mientras que Facundo Ramadori fue el goleador de la noche con 23, bien secundado por Marko Pamich (13), autor de un triple de mitad de cancha cuando se cerró el tercer cuarto.

Factor Maranguello

Gustavo Maranguello alcanzó una valoración ¡de 46! y su planilla resultó determinante para que Del Progreso empiece con pie firme. 26 puntos, 17 rebotes, 2 asistencias, 1 tapa y 2 recuperos fueron los números del interno en un partido que arrancó muy favorable para la visita, pero se emparejó desde el tercero. Los parciales: 10-23, 31-40 y 53-59.

La rompió 46 fue la valoración de Gustavo Maranguello: 26 puntos y 17 rebotes en 37:50 minutos.

El Verde, que corrió siempre desde atrás, pasó a ganar 53-52 y por eso llegó con vida al cierre. Sin embargo, Maranguello apareció cada vez que lo llamaron y fue incontrolable. Agustín Faral, con 10, lo siguió en el goleo. En Pérfora se destacaron Nacho Claris (14), Leo Catelotti (14 más 16 rebotes), Paulo Eckert (13) y Jonathan Monzón (13).

Domingo 25, fecha II

La jornada inaugural ya marcó una clara tendencia de los visitantes y habrá que ver cómo viene el capítulo II, que se disputará este domingo 25. Sin dudas, el destacado será entre Centro Español y Pacífico, finalistas del PreFederal y ganadores en el arranque, que se verán las caras en El Templo de Plottier, a partir de las 21.

Una hora antes habrá duelo de perdedores, con Petrolero Argentino vs. Deportivo Roca (La Cueva de Plaza Huincul, a las 20). También se medirán Del Progreso vs. Biguá (Gigante de la calle Maipú, 21) e Independiente vs. Pérfora (La Caldera, 21).