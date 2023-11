Los campeones del PreFederal tienen la palabra: «Centro Español es fruto del trabajo»

Centro Español corrió de atrás a lo largo de todo el PreFederal 2023. Tras un inicio de fase regular complicado se repuso, jugó el play-in, derrotó a Deportivo Roca, bajó a Del Progreso y en la final se dio el gusto de coronarse en casa ante el candidato Pacífico.

«Esto es fruto del trabajo», fue la frase que más se repitió por parte de jugadores, cuerpo técnico y miembros de la Comisión Directiva luego del triunfo en el cuarto juego de la final en el Templo, mientras el pueblo Gallego disfrutaba del campeonato.

Jerónimo Peralta (MVP), Marcos Leal (clave con sus triples en la noche del martes) y Carlos Sepúlveda (ícono y referente del club) dialogaron con DIARIO RÍO NEGRO luego de la obtención del campeonato. Con la alegría a flor de piel, los tres coincidieron en que la base del título estuvo en el trabajo defensivo, la importancia de tener un plantel largo donde todos son importantes y en la filosofía de trabajo del club.

Charly Sepúlveda, festejo con dedicatoria especial

«Fue un año hermoso, en especial la segunda parte. Hemos aprendido mucho de situaciones adversas que pasamos en temporadas anteriores donde no llegamos bien a lo importante. Ahora nos tocó al revés, tuvimos que empezar de abajo. Aprendimos a trabajar desde la derrota y ahí esta el fruto del trabajo. Estoy muy feliz», aseguró el capitán sobre el torneo del Torito en el PreFederal.

Charly también remarco la importancia de tener un plantel largo, en el que todos los jugadores son importantes: «Somos un equipo completo. Cuando te pones la camiseta de Español lo primero que tenés que saber es que nadie viene a ser estrella. En los partidos importnates los puntos están bien repartidos y el jugador que mas hace es 15 o 12. Somos difíciles de defender y somos merecidos campeones».

Por otra parte, para el histórico jugador se trató de una conquista única. «Estoy a punto de retirarme y por eso es especial. Además, porque el club al que le ganamos la final no me quiso en el momento más importante, que era cuando no tenía nada. Me puse a trabajar para estar en este escenario y hoy me llevo la pelota», disparó.

Adempas, el ícono del Torito remarcó lo importante que es para Español: «Esto significa volver a encaminarnos. Cuando empezamos a trabajar post pandemia nos encontramos un club que tenía muchos chicos adentro, trabajamos y lo levantamos. Hoy esto es fruto del trabajo».

Jerónimo Peralta, el MVP: «El trabajo da sus frutos»

Jerónimo Peralta se quedó no solo con el título de campeón sino que también se llevó el reconocimiento al MVP de la final. Es que el escolta apareció en momentos claves del último juego, con triples fundamentales para sellar la victoria y defensas que evitaron que el Deca se haga fuerte en el Templo.

«Estoy muy contento en los personal. Pero se que lo importante está atrás, en la defensa. Defendimos como unos caballos. La idea era dejar a pacifico abajo de los 75 puntos y lo logramos. Después las cosas adelante salen cuando defendes bien, y para eso practicamos un montón», explicó sobre la final.

Jerónimo contó su secreto para el éxito. «Con Marcos (Leal) venimos practicando los tiros de tres puntos. Todas la mañanas venimos a prácticar al Templo y eso demuestra que el trabajo da sus frutos», confesó.

A la hora de analizar el por qué del título, indicó: «Somos campeones pq tenemos el mejor entrenador y los valores sobre los que trabajamos todos los días. Son muy importantes, nos atraviesan día a día y fue fundamental. Es un desaogo hermoso, por todas las series fueron difíciles y había mucho estres».

Marcos Leal, el triplero clave que saltó desde el banco

Con el partido igualado en 26 a mitad del segundo cuarto, Marcos Leal saltó desde el banco de suplentes y clavó dos triples que fueron claves para destrabar el partido. En el tercer cuarto volvió a aparecer y de su mano la serie empezó a liquidarse. Luego llegó el momento para su primer festejo.

«Estoy muy contento. Las dos temporadas anteriores no se nos dio, habíamos hecho buenas fases regulares, pero en playoffs nos caímos. Ahora por suerte se nos abrió esa puerta y se nos dio», comentó.

Leal no venía con buenos porcentajes hasta la noche del martes, donde se destapó. «Venía con una mala racha y hoy entraron esos triples que algún día fallé. Le quiero agradecer a Jero Peralta, que me incentivó a venitr todas las mañanas a practicar tiro. Hoy los dos la metimos y pudimos ayudar para darle este triunfo a Español», agregó.

Al igual que sus compañero, el base sabe que la clave estuvo en su propio campo. «Siempre estuvo en la defensa. Nos propusimos ser duros atrás para concretar nuestros ataques, Tengo mucha alegría, porque después de mucho esfuerzo ahora a vamos a festejar», finalizó el reginense.