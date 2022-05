Los equipos regionales se refuerzan para los playoffs de la Liga Federal

El próximo fin de semana comenzará la parte más picante de la temporada en la Liga Federal de básquet y los equipos regionales saben que no pueden dar ventaja. En ese camino, los cuatro que integran la división Patagónica retocaron sus planteles con vistas a playoffs.

Centro Español tuvo anoche el debut de Leonardo Solís. El perimetral proveniente de Del Progreso, que quedó afuera en el primer cruce de playoff de la Liga Argentina, fue parte de la victoria sobre Centenario por 107 a 68 en La Colonia.

Con 16 puntos, Solís aportó para la causa del Torito en el cierre de la fase regular, donde fue el mejor equipo con 17 victorias y 7 derrotas. Español será rival de Sol de Mayo de Viedma en los playoffs, equipo que mantiene a sus referentes: Hernán Etchepare, Lucas Bianco y Agustín Giarraffa.

Por su parte, Deportivo Roca se movió para reemplazar al lesionado Gastón Torres. Desde Pacífico incorporó a Ángelo Sasso, uno de los buenos valores que el Decano vio crecer en los últimos años desde sus inferiores.

Además, Biguá había metido un refuerzo de extrema calidad como Agustín Pérez Tapia, que viene de jugar un par de años en la Liga Nacional de básquet y su último paso fue por San Lorenzo de Almagro. El base metió 17 puntos en el triunfo decisivo del sábado sobre Pacífico.

Cabe recordar que durante la fase regular, Pérfora había dado de baja a Luciano Pagani e incorporó a Tomás Nally. Además, volvió Ignacio Claris tras la lesión de Rodrigo Lavezzari.

Los cruces que arrancan el finde: Español (1) vs Sol (4), Perfora (2) vs. All Boys de Santa Rosa (3), Biguá (3) vs. Pico FC (2) y Deportivo Roca (4) vs. Federación YPF de Comodoro (1).