Luca Vildoza está a punto de volver a tener una chance en la NBA

Luca Vildoza tiene casi cerrado su regreso a la NBA donde tendrá revancha de su breve paso por New York Knicks, donde no llegó a debutar.

El base argentino tiene todo acordado con Milwaukee Bucks, último campeón y tercer mejor registro de la Conferencia Este en la temporada actual.

El marplatense de 26 años llegó a la máxima categoría el año pasado como fichaje de los Knicks después de ser el MVP de las finales de la Liga Endesa española con la camista de Baskonia.

ESPN Sources: Free agent guard Luca Vildoza — MVP of the 2020 Spanish ACB League finals — is expected to finalize a deal with the Milwaukee Bucks that’ll take him through the 2022-2023 season: https://t.co/FjuI6Zr1UU