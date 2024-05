Juicio por el femicidio de Agustina Fernández: seleccionarán el jurado popular este viernes

El próximo lunes, en la sala de audiencias del Poder Judicial de Cipolletti comenzará el juicio por el femicidio de Agustina Fernández. Serán 11 jornadas en las que declararán más de 100 testigos y se mostrarán las pruebas del caso que definirán si Pablo Parra es culpable. Este viernes a las 8 será la audiencia de selección de los integrantes del jurado popular.

La audiencia para definir el jurado popular estará a cargo del juez técnico Guillermo Baquero Lazcano. El magistrado fue designado para ocupar este rol luego de que el Marcelo Gómez, juez original del caso, sufriera un impedimento de salud. El inicio está previsto para las 8 de este viernes, en el Poder Judicial de Cipolletti.

El jurado popular estará compuesto por 16 personas, aunque solo 12 votarán al final del juicio de responsabilidad. Serán ocho hombres y ocho mujeres. Durante la audiencia, la fiscalía, la querella y la defensa realizarán una serie de preguntas, primero generales y luego particulares, a todas las personas citadas. De esa manera elegirán al jurado adecuado para los hechos que se van a juzgar.

El juicio iniciará el 6 de mayo en la sala de audiencias del Poder Judicial en Cipolletti. En el último control de acusación se admitieron 39 testigos comunes a la fiscalía, querella y defensa, 49 testigos exclusivos de la fiscalía y la querella y 27 de la defensa.

Además, durante el proceso se exhibirá la prueba documental de los allanamientos e intervenciones telefónicas efectuados durante la investigación, fotografías e informes policiales y también informes de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones de la Procuración y de la Oficina de Informática Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Luego de recibir todas las pruebas sobre el crimen de Agustina Fernández, el jurado popular deberá decidir si Pablo Parra es culpable del femicidio. En caso de que lo declaren culpable, será Baquero Lazcano quien defina la pena que deberá cumplir.

Juicio por el femicidio de Agustina Fernández: habrá manifestaciones fuera del Poder Judicial, este lunes

«Exigimos justicia, Pablo Parra femicida», manifiesta la convocatoria difundida por la asamblea Ni Una Menos de Cipolletti de cara al inicio del juicio por el femicidio de Agustina Fernández. Desde las 8 concentrarán frente al Poder Judicial, ubicado en esquina de España y Urquiza.

Días atras, la mamá de Agustina Fernández agradeció el apoyo que ha recibido desde el primer día por parte de la comunidad de Cipolletti y La Pampa y anunció que para el inicio del juicio esperan la llegada de un colectivo con amigos, allegados y vecinos de Agustina Fernández.

Además, agregó que buscan un «juicio justo. Justo sería que Agustina esté acá para defenderse, pero no es así. Nosotros vamos con la verdad, no hicimos nada malo. Vamos a ir a las audiencias no solo a presenciar sino a controlar».