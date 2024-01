Noche emblemática en la NBA: Joel Embiid marcó 70 puntos y rompió un récord histórico

El jugador de los Philadelphia Sixers, Joel Embiid, se llevó todas las miradas luego de marcar 70 puntos en el triunfo de su equipo ante San Antonio Spurs por 133-123. De esta manera, el pivote marcó un récord de anotación en la historia de la franquicia de la NBA.

El camerunés de 29 años, superó la marca que había establecido el legendario Wilt Chamberlain, quien concretó 68 tantos en un encuentro en la temporada 1967.

La sensacional jornada del astro de los Sixers en el estadio Wells Fargo Center comprendió aciertos en 23-39 en dobles, 1-2 en triples y 21-23 en libres, completando la notable tarea tomando 18 rebotes y añadiendo cinco asistencias.

AN HISTORIC 70-POINT NIGHT FOR JOEL EMBIID 👏



✅ 76ers franchise record

✅ 9th player in NBA history to score 70+

✅ A new career high



70 PTS, 18 REB, 24/41 FGM, 21/23 FTM pic.twitter.com/gDKY2E9bVA