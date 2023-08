Otro Larraza es noticia: Juan jugará la Liga Nacional de básquet para Regatas Corrientes

Al mismo tiempo que Claudio Larraza recibió el diploma como intendente de Plaza Huincul, su hijo Juan acordó la incorporación a Regatas Corrientes para jugar la próxima edición de la Liga Nacional de Básquet. Juvenil de gran proyección, el alero de 19 años se formó en Petrolero, viene de dos temporadas en Ciclista Juninense (Liga Argentina) y reforzó a Pacífico en los últimos partidos de la Liga Federal. Ahora, será el turno de la elite.

“Tenía todo arreglado para seguir en Pacífico, pero apareció esta oportunidad y no pude decir que no”, afirmó Juan, ya instalado en Corrientes. Agregó que “la idea es jugar la Liga de Desarrollo, pero también ganarme un lugar en el plantel superior”. Compartirá plantel con Juan Peral, otro de la cantera de Petrolero, y dos jugadores que pasaron por la institución como Xavier Carreras y Franco Vieta.

Horas revolucionadas en la casa de los Larraza

“Estoy muy contento por todo lo que ha logrado papá y obviamente que me hubiera gustado estar allá (para la entrega del diploma), pero esta es una gran posibilidad”, siguió Juan, quien se lamentó porque no podrá asistir a la asunción de Claudio, prevista para el 16 de septiembre.

En los primeros entrenamientos con Regatas, el alero se sintió muy cómo y está claro que la presencia de Peral, más los viejos conocidos que pasaron por su club, le dan cierta tranquilidad. Corrientes se transformó en una plaza muy fuerte del básquet nacional y, de hecho, es la única provincia con tres equipos: Regatas, San Martín y Comunicaciones.

El día que Larraza tuvo que renunciar a la presidencia de Petro

Cuando Claudio Larraza decidió ser el candidato a intendente por la línea de Rolando Figueroa tuvo que dejar la presidencia de Petrolero, el club que lo lanzó a la política y, claro está, donde Juan se formó como basquetbolista desde la época de cebollitas.

“Nunca hubiese querido renunciar, pero el club está por encima de cualquier nombre. No iban a continuar con los aportes para las disciplinas del club, así me lo hicieron saber y por supuesto que no lo dudé ni un instante”, dijo el intendente electo de Plaza Huincul.

La dimisión se consumó el 1 de febrero y a las horas afirmó: “Me voy dolido porque soy hincha de Petrolero y lo quiero mucho. Tuve que renunciar. Son detalles que duelen, que molestan, pero es así”.