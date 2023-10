PreFederal de básquet: con doble premio, empiezan los cruces de reclasificación

Ocho equipos por cuatro lugares y premio doble. Este miércoles 18 se pondrán en marcha los cruces de reclasificación del torneo PreFederal de básquet y los ganadores de la llave, no sólo se meterán en los cuartos de final, sino que además se asegurarán su lugar en la Liga Federal 2024.

Centro Español-Centenario, Petrolero-Cipolletti, Pérfora-Cinco Saltos y Biguá-Atlético Regina serán los duelos que abrirán los playoffs de un torneo que tiene dos claros candidatos (Del Progreso e Independiente) y dos que dejaron en claro que van a pelear hasta el final (Pacífico y Deportivo Roca)

Desde Plottier hasta Plaza Huincul

Centro Español parte como gran favorito ante Centenario, que no ganó en el certamen y va por un milagro. El quinteto de Patricio Denegri cerró con registro positivo de 6-4 y, con buenos pasajes aspira a meterse entre los ocho mejores. La era post Mario Sepúlveda empezó con altibajos, pero el Torito de Plottier está dispuesto a dar pelea de la mano de David Oviedo, los hermanos Leal, Charly Sepúlveda y Maxi Daldosso, el rendidor refuerzo que llegó desde tierras mendocinas.

Más pareja asoma la otra llave que dejó la zona A, entre Petrolero y Cipolletti. La ventaja de localía del quinteto de Plaza Huincul puede ser vital y tratará de mostrarlo en el juego 1 para tirarle la presión al Albinegro.

Desde el Malvinas Argentinas hasta El Nido

Pérfora, el de asistencia perfecta en la Liga Federal, tendrá un duro rival en Cinco Saltos. De hecho, se ganaron como locales en la fase regular y el Tricolor demostró que está en condiciones de dar el golpe. El Verde de Fernando Claris es favorito, pero deberá tomar recaudos ante el equipo que tiene como figura a Nazareno López Galluci.

Valentín Navarrete, canterano rendidor. (El Verde)

En la capital neuquina, Biguá lleva las de ganar ante Atlético Regina. Viene de quedar afuera de la clasificación directa en una increíble definición con Deportivo Roca, pero tiene potencial para pasar la fase y meterse entre los ocho mejores del torneo. Fue finalista en la edición 2022, cuando perdió con Pacífico, y sabe lo que es jugar instancias decisivas.

El programa

Centro Español vs. Centenario, El Templo, a las 21:30

Petrolero vs. Cipolletti, La Cueva, a las 21:30

Pérfora vs. Cinco Saltos, Malvinas Argentinas, a las 21:30

Biguá vs. Atlético Regina, El Nido, a las 22

Las revanchas irán el viernes 20 de octubre, con localías invertidas. Las series son al mejor de tres juegos

Las estadísticas finales de la fase regular