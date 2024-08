PreFederal de básquet: cuartetazo local en la elite, victoria visitante en el Ascenso

El torneo PreFederal de básquet está en marcha y la jornada inaugural arrancó con dominio local en la zona Campeonato. Independiente superó sin problemas a Del Progreso (96-86), Pacífico se quedó con un partido muy picado ante Biguá (89-83), Deportivo Roca despachó sin problemas a Petrolero (76-55) y en un duelo de favoritos, el reforzado Pérfora supero al campeón Centro Español (82-74).

Cipolletti fue el único equipo que cantó victoria en condición de visitante. Fue ante Club Plottier, por 67-57, en la división Ascenso. Acá, se dio el retorno de Unión Alem Progresista de Allen, que no pudo con Centenario en La Colonia: 87-59. Y la actividad se había abierto con el claro triunfo de Cinco Saltos sobre el debutante Vita Alegre (85-40).

Pacífico 89-Biguá 83

En un duelo muy picante, polémico y con cuatro expulsiones (Lucas Romera y David Fric en el local, Pablo Almendra y Tomás Djenderedjian en la visita), Pacífico empezó con pie firme y dejó en el camino a Biguá. Los parciales: 31-34, 56-53 y 60-63.

Siempre jugado al límite y demasiado charlado, los equipos entregaron un pobre espectáculo en la segunda mitad. La paridad y el goleo del primer tiempo, dejaron la puerta abierta para un gran partido. Ocurrió todo lo contrario, porque el partido se desvirtuó y terminó de milagro.

Villanueva, siempre determinante en el Decano. (Oscar Livera)

El debutante David Veliz fue el goleador del Decano con 19 puntos, seguido de Lucas Villanueva (16) y Marco Roumec (15). En la visita, Pablo Almendra hizo sus 20 puntos en los dos primeros cuartos, pero se fue a las duchas en el amanecer del tercero y esto limitó las chances de Biguá de llevarse la victoria. Al final no alcanzó con la racha de Marko Pamich (19) y el buen trabajo de Facundo Troncoso (19).

Deportivo Roca 76-Petrolero 55

Tranquilo y de punta a punta. Así fue el arranque de Deportivo Roca en la zona Campeonato, porque derrotó a Petrolero con parciales de 20-10, 42-25 y 62-34. Uno de los debutantes, Francisco Mines Garrido, terminó como goleador de la noche con 19, bien secundado por Agustín Montero (14) y otro de los nuevos, Elías Iñíguez, dueño de un doble-doble con 13 más 11 rebotes.

Agustín Montero fue uno de los destacados en el Depo. (Prensa Deportivo Roca)

El Matador de Plaza Huincul tuvo números y porcentajes muy bajos, con dos jugadores en doble dígito: Leonardo Catelotti, 11 y 14 rebotes; y Pablo Pérez, con 10 tantos. Deberá mejorar si tiene intenciones de pelear arriba.

Pérfora 82-Centro Español 74

El duelo entre el que más se reforzó y el último campeón quedó para Pérfora. En el Malvinas Argentinas, el Verde presentó de manera oficial a su nuevo equipo y logró una buena victoria sobre Centro Español, con parciales de 22-24, 44-36 y 61-58. Está claro que no se la llevó de arriba, pero el quinteto de Fernando Claris tuvo enfrente a uno de los favoritos.

Augusto Rossi (18) y Juan Cruz Tulián (17) fueron los máximos anotadores de la noche, aunque el mejor del arranque resultó el canterano Valentín Navarrete, autor de 14 puntos. Nacho Claris completo el cuarteto de dos dígitos con 12. En la visita la rompió Facundo Ramadori, con 30 puntos, seguido de Jerónimo Peralta, con 19. Además, hubo una gran tarea rebotera de Manuel Caratino, con 13.

Independiente 96-Del Progreso 86

En un partido de goleo alto y buenos pasajes, Independiente dejó en claro que tiene intenciones de volver a los primeros planos y venció a Del Progreso, con estos parciales: 20-16, 47-38 y 79-63. La clave del partido estuvo en los rebotes, porque el local le sacó una distancia de 16 (40-24).

Fue una producción muy pareja la del Rojo, con varios puntos altos y goleo en Matías Ponzoni (16), Ezequiel Dentis (15), David Oviedo (13), Enzo Nieva y Carlos Paredes, con 11 cada uno. En la visita también sobresalió un de los nuevos, Maximiliano Canavo (24), seguido de Gustavo Maranguello (20) y Franco Herbik (11).

Cipolletti, el único que ganó lejos de casa

En el cómputo de los siete partidos de la primera jornada, el único que festejó como visitante fue Cipolletti, que superó a Club Plottier en El Histórico, por 67-58, con parciales de 11-20, 20-36 y 39-55. Lucca Brunet (19), Ignacio Etchegaray (16) y Santino Trobbiani (14) fueron los máximos anotadores del juego, mientras que el experimentado Paolo Casale resultó el mejor del local, con 14, seguido de Rolando Barrera (13).

Centenario, por su parte, metió un cómodo triunfo sobre Unión Alem Progresista, por 87-59 y estos cuartos: 16-16, 35-33 y 65-51. Joaquín González fue la gran figura de la cancha con 30 puntos y también anotaron seguido Facundo Drobec (15) y Agustín Chalde (15), mientras que José Brancolino (19) y Augusto Escalante (18) sobresalieron en Los Magos de Allen.

La segunda jornada se disputará el próximo fin de semana (7 y 8 de septiembre), con el debut de Atlético Regina, que será local de Cinco Saltos, para reeditar la final del Asociativo que quedó en poder de los Albos. También jugarán Cipolletti vs. Centenario y Vista Alegre vs. Club Plottier, mientras que tendrá descanso Unión AP.

Septiembre arranca con la fecha 2 de la Campeonato

La zona campeonato tendrá continuidad este domingo 1 de septiembre, con un cuarteto de partidos que promete: Del Progreso vs. Pacífico (Gigante de la calle Maipú, a las 20), el clásico Petrolero vs Pérfora (La Cueva, a las 20), Biguá vs. Deportivo Roca (El Nido, a las 20) e Independiente vs. Centro Español (La Caldera, a las 21).