¡Basta de inauguraciones!

He visto en los medios de Neuquén que destacan a diario distintas obras que inauguran tanto el gobernador como el intendente: asfalto, puentes, cloacas, tendidos eléctricos, maceteros, etc, etc.

Todo bueno y necesario, pero mucho más necesario es que funcione la salud y la educación. En salud vemos que hay huelga de médicos y personal sanitario que, dicho sea de paso, ganan muchísimo menos que un concejal o un diputado (?), que lo único que hacen es ser figuretti en reuniones en los edificios faraónicos que supieron conseguir gracias al aporte de los ciudadanos ¿Y los hospitales? Se caen a pedazos.

Por otro lado, lo que es de vital importancia, “la educación”: todavía hay un montón de escuelas que no pueden abrir sus puertas por problemas edilicios, de calefacción, etc , etc,

Pero esto no les importa evidentemente, pues no trae votos como el asfalto. Además si se educa a la población se eliminan a los punteros, que como todos sabemos son los que ganan las elecciones.

Neuquén debería ser semejante a los “Emiratos Árabes” pero nuestras queridas autoridades se encargaron siempre de distribuir la riqueza en forma muy direccionada. Por supuesto nunca para bien del pueblo, salvo algunas cosillas como para entretener y figurar, cuestión de obtener mas votos, y ¡siga el baile!.

Hay algunos medios amigos del poder, cambian publicidad para no reflejar la realidad, pues si así fuera empujarían a los gobernantes a invertir la gran mayoría de los recursos en salud, máxime con la pandemia y en educación, dejando todas las otras obras para más adelante, y no pidiendo créditos a mansalva.

Hernán N. Caire

DNI 5.262.288



Neuquén