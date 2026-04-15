UNCo en la calle: sesión abierta y reclamo por financiamiento universitario en Neuquén

La sesión del Consejo Superior se realizó este miércoles 15 de abril en la calle Leloir y Buenos Aires (gentileza Prensa UNCo)

La Universidad Nacional del Comahue trasladó su Consejo Superior a la vía pública en el marco de una jornada nacional de protesta por el financiamiento, con una acción simbólica que buscó visibilizar el reclamo frente a la sociedad.

La actividad se desarrolló en la intersección de Leloir y Buenos Aires, en la ciudad de Neuquén, donde autoridades, gremios y estudiantes participaron de una sesión abierta como parte de una movilización colectiva.

La iniciativa se inscribió en un escenario de demandas por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones académicas, científicas y sociales mediante un reclamo institucional.

La sesión en la calle como señal pública

Durante la jornada, la rectora Beatriz Gentile tomó la palabra y vinculó el conflicto con el contexto nacional, al sostener que la universidad enfrenta una problemática externa relacionada con el incumplimiento del financiamiento.

En su intervención, transmitida por Radio UNCo CALF, la rectora también respondió a una situación ocurrida en el lugar, cuando un automovilista increpó a los presentes, y utilizó ese episodio para reforzar una defensa pública del rol de la universidad.

Gentile destacó el impacto cotidiano de la formación universitaria en distintos ámbitos profesionales, al remarcar que el sistema público forma trabajadores que intervienen en áreas clave, lo que definió como una presencia transversal en la vida social.

También planteó que el reclamo excede lo salarial y se vincula con la continuidad de un legado histórico, al señalar que la comunidad universitaria asume una responsabilidad generacional en la defensa del sistema educativo.

Gremios y plan de lucha en marcha

El discurso incluyó además un mensaje dirigido a distintos niveles del Estado, al señalar que el sostenimiento del sistema universitario no responde a una decisión opcional sino a una obligación política.

En paralelo, desde el sector no docente, la secretaria general de APUNC, María Julia Barsotelli, confirmó la continuidad de medidas de fuerza en el marco de un plan de lucha sostenido.

La dirigente explicó que la jornada forma parte de una estrategia coordinada a nivel nacional, con acciones replicadas en distintas universidades para visibilizar la situación, lo que definió como una protesta federal.

Barsotelli también adelantó nuevas instancias de conflicto, entre ellas un paro total y la posibilidad de una nueva movilización de alcance nacional, en un contexto que describió como de tensión creciente.

Un reclamo que busca apoyo social

La sesión abierta del Consejo Superior funcionó como punto de encuentro entre autoridades y gremios, en una escena que buscó reforzar la unidad del sistema universitario frente al conflicto, en lo que se presentó como un espacio de cogobierno visible.

Desde la universidad se remarcó que el lema “La UNCo no se apaga” sintetiza el sentido de la jornada, centrado en la defensa de la educación pública como derecho, bajo una consigna de continuidad.

El reclamo pone el foco en la necesidad de políticas de financiamiento claras y sostenidas, en un contexto en el que las universidades advierten sobre el impacto en su funcionamiento, lo que se plantea como un escenario crítico.

La actividad en la calle, con participación de distintos sectores, buscó ampliar el alcance del mensaje hacia la sociedad, en un intento por instalar el debate sobre el rol de la universidad pública como un tema de interés colectivo.