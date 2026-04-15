Violencia en Neuquén: un adolescente hirió a otro de un disparo y está siendo buscado por la Policía

Un violento episodio sacudió al barrio San Lorenzo de Neuquén el pasado viernes 10 de abril. Un menor de edad resultó herido de bala tras ser atacado desde un vehículo en movimiento, lo que inició una investigación liderada por la Fiscalía de Delitos Juveniles que ya derivó en allanamientos y el secuestro de un automóvil en las últimas horas.

El hecho se conoció cuando el joven herido ingresó al hospital con un impacto de bala en la zona genital. Según confirmó el jefe de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Cristian Belmar, se trató de un hecho aislado ocurrido en jurisdicción de la comisaría 16. Tras ser intervenido quirúrgicamente, el adolescente fue dado de alta y se encuentra «al resguardo de sus progenitores» y fuera de peligro.

Cámaras de seguridad y allanamientos

La clave de la investigación fue el relevamiento de cámaras de seguridad y el estudio de campo. «Se observa que este menor, que lo tenemos identificado, junto a otros sujetos que andaban en un vehículo color azul, le efectúan el disparo a esta persona y se retiran», explicó Belmar a Diario RÍO NEGRO, sobre la secuencia del ataque.

A partir de estas pruebas, las brigadas policiales localizaron el automóvil en una vivienda del barrio San Lorenzo, donde reside la familia del sospechoso. Bajo las órdenes del fiscal Germán Martín, se realizó un allanamiento en el que se logró el secuestro y requisa del vehículo, aunque no se pudo hallar el arma de fuego ni detener al autor.

El sospechoso continúa prófugo

Respecto al presunto agresor, Belmar dijo que se trataría de un menor «punible« según la legislación vigente, pero que actualmente no cuenta con un domicilio fijo y pernocta en diferentes lugares. «Seguimos en búsqueda del arma y de dar con el paradero de este joven», señaló el comisario.

El caso permanece bajo reserva por involucrar a menores de edad, mientras el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría coordinan los trámites de rigor.