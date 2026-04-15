Ley de propiedad privada: los puntos clave del proyecto que busca aprobar el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno acelera el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado y apunta a su aprobación. La propuesta es una de las iniciativas centrales del paquete de reformas que se presentó este 2026 y busca: reforzar el derecho de propiedad privada, limitar la capacidad del Estado para expropiar bienes y acelerar procesos de desalojo, entre otras cosas importantes.

Este 15 de abril, el Senado reanuda su debate en un plenario de comisiones. Se prevé una jornada extensas con más de veinte exposiciones de especialistas, referentes sociales, constitucionalistas y representantes de organizaciones civiles. La reunión iniciará a las 15 en el Salón Azul.

Los puntos clave de la ley de propiedad privada

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y propone varios cambios. Los más destacados del proyecto son:

Cambios en la ley de expropiaciones con más límites para el Estado

Se trata de la Ley 21.499, vigente desde 1977, que establece que se debe satisfacer el principio de «utilidad pública» para que tenga lugar una expropiación. El Gobierno propone una definición más restrictiva de ese principio: su declaración «deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo».

La iniciativa también dispone cambios en las indemnizaciones: se propone incorporar el lucro cesante «cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación», fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más «una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia». También propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta que no pague íntegramente la indemnización, dispone que las mismas no pagan impuestos y le asigna mayor relevancia al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Cambios en la Ley de Integración Socio Urbana

La propuesta del Gobierno busca darle un rol más activo a las provincias y los municipios. Concretamente se propone:

Se elimina la expropiación generalizada de inmuebles en barrios populares

de inmuebles en barrios populares Se habilitan otros mecanismos, como la usucapión

Se quitan artículos que hoy suspenden desalojos

Se da mayor participación a provincias y municipios

Cambios en la ley de Manejo del Fuego

El proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. Se propone eliminar el plazo de 60 años de protección sobre tierras incendiadas, reducir las restricciones posteriores al incendio, mantiene la protección plena solo para bosques nativos, flexibiliza el uso del suelo en pastizales y otras áreas.

El ministro Sturzenegger consideró desproporcionado que se limite el uso de un inmueble durante 30 años aun cuando no se trate de bosques nativos.

Tierras rurales

El proyecto propone cambios de la Ley de Tierras Rurales que establece límites a la compra de tierras por parte de inversores extranjeros. En la redacción del proyecto, el ministro propuso:

Eliminar el tope del 15% del territorio

Quitar límites por nacionalidad

Suprimir el máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo

Mantener restricciones solo para Estados extranjeros y organismos públicos

Proceso judicial de desalojo

La iniciativa propone:

Pasar al trámite sumarísimo , el más breve del Código Procesal

, el más breve del Código Procesal Permitir la desocupación anticipada antes de la sentencia

Eliminar la caución real como requisito

Reemplazarla por una declaración jurada del propietario

Fijar una intimación previa de 3 días por falta de pago

Con información de Ámbito y Chequeado