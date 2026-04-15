El Gobierno de Río Negro decretó asueto administrativo por el aniversario de Viedma

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, decretó asueto administrativo para el próximo 22 de abril, en el marco del 247 aniversario de la fundación de Viedma.

En un comunicado oficial se informó que la medida fue dispuesta con la publicación del Decreto 309 y explicaron que tiene como objetivo «acompañar a las y los vecinos en una celebración que pone en valor la memoria colectiva, la historia y la identidad local».

Asueto administrativo en Río Negro

De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo Provincial, con la declaración de asueto se busca promover la «participación de la comunidad, organizaciones, trabajadores, estudiantes y visitantes en las distintas actividades conmemorativas, generando un espacio de encuentro que permite reconocer tanto a quienes formaron parte de los orígenes de la ciudad como a las nuevas generaciones que proyectan su desarrollo».

También lanzaron una invitación a los demás Poderes del Estado, «así como al comercio, la industria y las entidades crediticias y financieras, tanto provinciales como nacionales con presencia en la localidad, a adherir a la medida».

«La conmemoración representa una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia, poner en valor la historia local y acompañar a la comunidad en una jornada de celebración colectiva», concluyeron.