Benito Cerati recordó a su papá: “Yo quería ser como él, quería ser él”

Benito Cerati recordó emotivas y divertidas anécdotas sobre su papá. Al visitar Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon en América, comentó: "Yo quería ser cómo él, quería ser él".

Benito, que también es músico, contó que a los cinco años grabó un disco en el patio de su casa. “A los cinco mi viejo me regaló la máquina de ritmos, y compró una grabadora; sin saberlo empecé a experimentar con canciones y él grabó todo", contó en el programa televisivo.

Benito también indicó que de chico lo “inflaron mucho”. “Yo me sentía realmente un niño especial”, continuó y luego ironizó: “Quizás era especial, no avancé y me quedé”.

En otro tramo de la entrevista, definió sus primeros años de vida como un momento con “muchas cosas mágicas”.

"Por mucho tiempo fui bastante naif, hacía mí música y no me enteraba de lo que se comentaba, no solía tener contacto con el exterior; era mi vida, mis amigos. Mi papá era mi papá, hacía muy buena música, pero yo separaba las cosas”, añadió más adelante.

Si bien remarcó que Gustavo no le enseñó música, lo definió como un padre “super presente”.

Al mencionar la posibilidad de hacer una serie que relate la vida de Gustavo Cerati, Benito respondió: “No me gustan las biopic, y siento que a mi viejo tampoco le gustaría que la hicieran". Afirmó, además, que él tampoco podría interpretar a su padre.

"Llegaste a contarle a tu papá que estabas nominado a los premios Gardel- le comentó Mammon más adelante- Leí que él tuvo una reacción que fue exactamente la que tuvo mi papá cuando estaba en terapia intensiva". “Sí, fue así”, le respondió Benito.

“Es que son las reacciones que pueden tener cuando es un daño tan grande. Nunca lo vi reaccionar tan fuerte, tan tembloroso. Cuando yo le hablaba solía tener esos movimientos, pero en ese momento fue fuerte igual”, cerró el músico.