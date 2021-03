Boca y River igualaron 1-1 y terminaron a mano en La Bombonera

No hubo vencedores ni vencidos en La Bombonera, pero en realidad tanto Boca como River tuvieron la chance de llevarse el premio mayor en la nueva edición del Superclásico, correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga profesional. Sebastián Villa a los 40' del primer tiempo adelantó al Xeneize, y Agustín Palavecino igualó para el Millo a los 21' del complemento.

Cuando Boca estaba más cerca del segundo que River del empate, Agustín Palavecino le metió la cabeza a un perfecto centro de Fabrizio Angileri y empató el partido para el Millonario. Iban 21' del ST.

¡¡GOOOL DE RIVER!! A los 22' ST, Palavecino anotó el 1-1 ante Boca en La Bombonera, por la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/K3VY0aO5NC — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2021

A la siguiente jugada, Zambrano le metió un manotazo a Matías Suárez, vio la segunda amarilla y se fue expulsado. Boca vivía su minuto fatal en el Superclásico cuando tenía todo para aumentar las cifras, ya que dominaba las acciones.

Gol de River y otra mala noticia para Boca: Zambrano, a las duchas. pic.twitter.com/5cQgfsjnQL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2021

Sin embargo y cuando River iba por el desnivel ante el momento de confusión de Boca, Milton Casco vio la segunda amarilla por una falta a Frank Fabra y también se fue a los vestuarios antes de tiempo.

¡ROJA PARA CASCO! River también se queda con 10 para el cierre del Superclásico en La Bombonera. pic.twitter.com/D2QSFL5XWy — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2021

Boca aprovechó su mejor momento en el Superclásico, que fue al final del primer tiempo. Primero avisó con una salvada de Franco Armani, quien le ahogó el gol a Carlos Tevez. Esto fue a los 35'.

¡SAN ARMANI! La primera del arquero de River ante Boca en La Bombonera: así le ganó el duelo a Tevez en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/Qq45cj4Ckb — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2021

Cinco minutos después, Tevez habilitó de taco a la incursión de Capaldo en zona de peligro y fue derribado por Paulo Díaz en el área. El árbitro Facundo Tello decretó penal y Sebastián Villa lo cambió por gol al rematar fuerte y al centro del arco defendido por Armani.

¡¡GOOOL DE BOCA!! A los 41' PT, Seba Villa de penal logró vencer a Franco Armani para el 1-0 vs. River en el Superclásico de la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/jfVx4Cba0h — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2021

El primer tramo del partido entregó dos posturas claras: River manejando el balón y dominando en campo, y Boca con una actitud demasiado pasiva, luciendo atado, sin sociedades del mediocampo hacia arriba y extrañando demasiado el fútbol de Edwin Cardona, ausente por lesión.

La apuesta del xeneize es la contra, pero el plan fue perdiendo fuerza porque hasta la media hora no tuvo despliegue, no tuvo quite para generar la sorpresa y provocar peligro. River dominó, pero precipitó mucho sus posesiones, sin crear real peligro para el arco de Esteban Andrada.