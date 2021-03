Cardona no va ni al banco en Boca y Palavecino es titular en River

Bomba antes del Superclásico: no juega Edwin Cardona, quien tampoco va al banco. El colombiano concentró pero no forma parte de la lista oficial en el plantel de Miguel Ángel Russo para el partido de la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional ante River.

La novedad se supo luego de la llegada de las delegaciones al estadio, cuando no hubo margen para la especulación. El jueves trascendió que Cardona no había terminado la práctica por una molestia. Las versiones generaron suspicacias, pero el hecho de que tanto el colombiano como Carlos Tevez no pudieron entrena con normalidad por problemas físicos, no fue falso.

De todas formas, el capitán padece un leve esguince, mientras que lo de Cardona se transformó en un desgarro, con lo cual no está en condiciones de jugar ni un minuto. Tevez fue infiltrado y va de arranque.

En defensa, Russo pone línea de tres con el ingreso de Carlos Izquierdoz. La vuelta del Cali y la salida de Cardona es el único cambio respecto del 7-1 sobre Vélez. Ahora, la generación de juego dependerá mucho de Gonzalo Maroni, quien tiene mucho potencial pero nunca lo pudo demostrar.

Por su parte, Marcelo Gallardo determinó la titularidad de Agustín Palavecino como volante junto a Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz y Jorge Carrascal. En el fondo, Jonatan Maidana ingresa por Robert Rojas y compartirá zaga con Paulo Díaz, para reforzar el juego aéreo. En los laterales jugarán Milton Casco y Fabrizio Angileri.

Es decir, hay cambio de sistema y el Millo jugará con línea de 4 defensores, tres volantes y Carrascal para acompañar a Santos Borré y Matías Suárez.

📋 ¡Estos son los 11 iniciales para enfrentar a River!

⠀#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/fbh2LxrZXs — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 14, 2021

Formaciones definitivas:

BOCA: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Lisandro López; Nicolás Capaldo, Gonzalo Maroni, Cristian Medina, Jorman Campuzano y Frank Fabra; Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Russo.

RIVER Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz y Jorge Carrascal; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.