"Bocha" Batista: “Centurión y Mura están en mente para lo que viene”

En 2019 Batista dirigió el Sudamericano y Mundial Sub 20 además de los Panamericanos. (Foto: Florencia Salto)

En un 2019 lleno de compromisos, Fernando Batista puede hacer un hueco en su ajustada agenda para visitar Neuquén en el marco de una capacitación para entrenadores.

El DT de los seleccionados Sub 20 y Sub 23 argentinos dialogó con “Río Negro” sobre el trabajo de este año, los próximos desafíos y la actualidad de los futbolistas zonales.

“El año fue bastante positivo, no solo desde lo resultados deportivos, sino también por la proyección de jugadores a la mayor y poder lograr esos pasos y objetivos en el proceso”, afirmó el “Bocha”. “En cada torneo tenemos un objetivo pero sin dejar de lado que cuando jugás un torneo en juveniles es para promover futbolistas”, agregó al respecto.

El técnico llegó al puesto a fines de 2018 y estuvo a cargo de varios torneos importantes.

Primero sacó boleto para el Mundial Sub 20 en el Sudamericano de Chile en febrero. La Albiceleste hizo un gran torneo y terminó en el segundo lugar en el hexagonal final. Entre mayo y junio disputó la cita mundialista en Polonia. Luego de una sólida primera fase cayó sorpresivamente con Malí en octavos de final.

Después, Batista y su equipo de trabajo dirigieron al Sub 23 que se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en agosto. Argentina ganó el certamen de punta a punta y dejó una buena imagen.

Sin embargo, lo que más destacó fue el hecho de que varios de los jugadores que estuvieron bajo su mando contaron con chances en la selección absoluta.

“En las últimas fechas FIFA muchos de los que estuvieron en los Panamericanos fueron a la gira con Scaloni, eso es muy bueno”, valoró el “Bocha”.

Por sus manos, han pasado dos jóvenes de la región como el roquense Facundo Mura y el cipoleño Ezequiel Centurión. El defensor de Estudiantes fue titular en el Mundial Sub 20 y participó de una de las convocatorias a la Sub 23. El arquero estuvo en la nómina previa para los Juegos de Lima pero no quedó en la lista definitiva. De todas maneras, fue citado para uno de los amistosos y tuvo su debut oficial.

“Mura y Centurión son dos chicos bárbaros, los conozco bien, los tuve en distintos momentos. Ambos están entre los 40, 45 jugadores que tenemos en mente para lo que viene. La competencia es fuerte, en esas edades hay buenos jugadores. Esperaremos hasta último momento para definir la lista”, expresó Batista. Además reveló que la convocatoria se haría oficial el 5 de diciembre.

La próxima misión para el DT y su cuerpo técnico será la de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en el Preolímpico que se realizará en Colombia en enero. “Ahora estamos en la preparación para el preolímpico que será un torneo muy difícil. En mi cabeza tengo entre un 70% y 80% de la lista definida. Tendremos que negociar la cesión de algunos futbolistas con los clubes europeos”, comentó.

El plantel comenzará los entrenamientos el 18 de diciembre en Ezeiza y el certamen iniciará el 18 de enero por lo que tendrá exactamente un mes para afinar detalles. “Buscaremos llegar de la mejor manera para conseguir el objetivo de llegar a Tokio”, añadió.