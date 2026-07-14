Murió una mujer en Roca: la hallaron descompensada y la trasladaron de urgencia bajo código rojo

La situación requiso de un gran operativo en la intersección de las calles Mitre y Santa Cruz. Foto: Juan Thomes

Un gran operativo de emergencia interrumpió el tránsito este mediodía en el centro de Roca. El protocolo de «código rojo» se activó luego de que un hombre encontrara a su pareja descompensada en el interior de su vivienda.

Aunque la víctima fue trasladada con rapidez hacia el hospital López Lima, el personal de salud confirmó su muerte al momento de su arribo. Tenía 29 años.

Muerte y operativo en Roca: lo que se sabe del caso

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO el episodio se registró este martes, 14 de julio, cerca del mediodía cuando se montó un operativo en la intersección de las calles Mitre y Santa Cruz.

Personal del Siarme y efectivos de la comisaría Tercera intervinieron tras el llamado de un hombre que alertó que su pareja estaba inconsciente. Los médicos trasladaron de urgencia a la mujer en ambulancia mientras le realizaban maniobras de RCP, pero lamentablemente no lograron reanimarla.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer sufrió un paro cardíaco que no se pudo revertir. Al no haber una causa evidente que lo desencadenara, se ordenó realizar una autopsia para esclarecer la muerte, aunque en principio se descartaron indicios de criminalidad.