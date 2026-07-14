Cutral Co y Plaza Huincul tienen restricción de agua potable por la turbidez en el río Neuquén

La población de Cutral Co y Plaza Huincul recibe el agua potable con restricciones horarias en sus hogares. Esta medida obedece a que el río Neuquén, donde está uno de los sistemas que opera el Epas, presenta turbidez alta y el otro acueducto, situado en Los Barreales, sufrió una falla eléctrica por el temporal que lo sacó de servicio.

Mientras se trabaja en su reparación, se diagramó el envío de agua potable hacia las dos ciudades durante 12 horas al día y el resto de la jornada se hace el recupero de los niveles del líquido.

La naturaleza, una vez más, impuso sus pautas y obligó al personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, a diagramar el suministro de agua potable para que esté garantizado por 12 horas al día.

Desde el organismo provincial que se encarga de la extracción, potabilización y envío del líquido potabilizado hasta Cutral Co y Plaza Huincul para su distribución, se explicó cuál es la situación.

La suspensión de envío del líquido potabilizado está previsto en los siguientes horarios: de 00 a 6 y de 12 a 18. El resto del día, cada municipalidad realiza la distribución, según esta disponibilidad.

El temporal del fin de semana ocasionó inconvenientes en los dos acueductos. En el caso del que funciona en la meseta Buena Esperanza, se detectaron «altos picos de turbidez» del río Neuquén, tal como informó el Epas. Esta situación obligó al personal a realizar las maniobras adecuadas para disminuir la turbiedad y hacer el envío de la producción.

Tanto el personal técnico como operativo del organismo monitorea la situación de manera constante. Se garantiza así la entrega de agua en los horarios informados. El resto del día se los deja para recuperar el nivel de producción.

A la vez, se recordó que existe en ejecución una obra en los filtros de la planta potabilizadora. «Esa intervención mantienen temporalmente fuera de servicio parte de su capacidad operativa», se indicó. El Epas tiene diagramado culminarla en diez días. De cumplirse ese plazo, se aumentará «considerablemente la capacidad de potabilización de todo el sistema», se agregó.

El sistema del río Neuquén, en la meseta Buena Esperanza incluye el ducto de 33 kilómetros que traslada el líquido desde ese punto hasta Cutral Co, donde está la copa con la cisterna. A partir de ese lugar, el agua es entregada en bloque a los dos municipios para su distribución hacia los hogares de ambas ciudades. Fue el primer acueducto que tuvo la población.

Falla en el tablero eléctrico de Los Barreales

En tanto, el problema en el otro sistema que está instalado y extrae el agua desde el lago Los Barreales –aporta el 30% del total que llega a Cutral Co y Plaza Huincul- fue un corte sorpresivo de energía.

La interrupción no programada del servicio de energía afectó el «tablero de comando de la bomba de la estación» ubicada junto al lago, indicó el Epas. Este corte sacó de servicio al acueducto Los Barreales. Se evaluó la situación por parte del personal de mantenimiento del organismo, durante el fin de semana.

Detectaron una «falla en los componentes electrónicos del tablero de comando del equipo de bombeo». El personal que detectó la pieza, está abocado a su reparación y cuando esté lista se la instalará. Eso permitirá dejar el sistema en funcionamiento y restablecer la operación normal.

Por otra parte, en este sistema, se lleva adelante una obra sobre los filtros de la planta potabilizadora, intervención que mantiene temporalmente fuera de servicio parte de su capacidad operativa.

Aunque la situación no es de desabastecimiento general -hay restricción- tanto el Epas como los municipios piden a la población que hagan un uso racional del agua que llegue a sus hogares.

El frío del invierno hace que el consumo disminuya de manera considerable. En cambio, en la temporada estival el aumento en el consumo es exponencial.