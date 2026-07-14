Una intendencia de Neuquén, sin luz por una millonaria deuda con EPEN: el plan de pagos que acordaron

El municipio de San Martín de los Andes inició el camino administrativo para saldar una deuda superior a los 1.700 millones de pesos con el EPEN e implementar un plan de pagos de 24 cuotas mensuales con la empresa que se encarga de suministrar la energía eléctrica en buena parte del interior de Neuquén.

La solicitud del Ejecutivo ingresó la semana pasada al Concejo Deliberante local, que podrá confirmarlo y aprobarlo, para que su puesta en marcha también cuente con el aval de los ediles.

La presidenta del cuerpo, Natalia Vita, le dijo a Diario RÍO NERGO que el pedido se presentó justo antes del receso invernal y hubo concejales que solicitaron más información, motivo por el que se decidió dejar su tratamiento para cuando se retoma la actividad, a fin de mes.

Desde el municipio se había planteado la necesidad de abordar con premura el plan de pago, ante la posibilidad de que la tensión con el EPEN se incrementara.

El origen de la deuda y los cortes de luz

La deuda, según informó la titular del Concejo Deliberante, se generó años atrás, cuando la cooperativa de agua de la ciudad solicitó acompañamiento financiero a la intendencia para afrontar su consumo de electricidad.

Si bien la comuna pudo hacerse cargo de ese costo en un primer momento, la actualización de las tarifas rompió la ecuación económica con la cual se venían haciendo los pagos.

El conflicto se acentuó semanas atrás, luego de que el EPEN cortara el suministro de energía eléctrica en el palacio municipal y el Concejo Deliberante, ante la aparición y la expansión de la deuda por más de 1.700 millones de pesos.

Esta interrupción, que se extendió por menos de dos horas, aceleró las gestiones para elaborar un plan de pago, que finalmente fue firmado por la municipalidad y enviado a los concejales para su aprobación.

Vita aclaró que, más allá del receso legislativo, el programa de cumplimiento se podrá implementar igual. El mismo establece la cancelación de la deuda en 24 cuotas, plazo que dejará el monto final en los 2.300 millones de pesos. La próxima sesión será el 30 de julio y se espera que los concejales pongan en tratamiento el tema esa semana.

El convenio entre el municipio y el EPEN «ya está vigente»

«Ya está vigente el acuerdo para saldar la deuda», aclararon en el municipio ante la consulta de este medio y agregaron que el corte a las instalaciones oficiales se dio en simultaneo a la elaboración del acuerdo final con el EPEN, lo que hizo que la interrupción no se prolongara.

Una vez en el Deliberante, los concejales podrán ratificar el convenio y sumar el respaldo del cuerpo a lo que firmó la intendencia. «El intendente ya está autorizado, lo que tiene que hacer el Concejo es ratificarlo», sumó Vita.

Fuentes del EPEN, a su vez, también confirmaron el trabajo conjunto con San Martín de los Andes y destacaron que existe «voluntad de pago» para superar el conflicto.

La titular del concejo hizo énfasis en el origen de la deuda, ya que remarcó que se trató de un servicio que debería haber pagado en su momento la cooperativa de agua local, que se encarga de los bombeos para abastecer de agua a más de 40 barrios y del consumo que demanda la planta de tratamiento cloacales.