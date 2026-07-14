«Evitar microbasurales»: el operativo de limpieza en Neuquén saca 55 toneladas diarias de chatarra de dos barrios

El operativo de limpieza urbana «Puerta a Puerta» no detiene su marcha en la capital neuquina. Tras haber completado las tareas en 31 barrios de la ciudad, los equipos municipales concentran sus esfuerzos de manera simultánea en dos puntos clave de la periferia: Canal V, en el oeste, y Alta Barda, en el sector norte.

La respuesta de los vecinos a la convocatoria de recolección de residuos voluminosos se tradujo en una cifra contundente: el área de Limpieza Urbana retira un promedio de 55 toneladas diarias de chatarra, escombros y restos de poda, que son trasladados de inmediato al Complejo Ambiental Neuquén (CAN) para su tratamiento y disposición final.

El mapa de la recolección: pesos y plazos

La distribución de los volúmenes recolectados marca la diferencia de escala y densidad poblacional entre ambos sectores de la ciudad:

Canal V (Oeste): se retiran unas 45 toneladas por día . El barrio fue dividido en tres zonas debido a su extensión. El operativo transita su tercera y última semana, y finalizará este sábado .

se retiran unas . El barrio fue dividido en tres zonas debido a su extensión. El operativo transita su tercera y última semana, y finalizará este . Alta Barda (Norte): el promedio diario supera las 10 toneladas. Las maquinarias viales trabajarán en el sector también hasta el sábado.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, valoró el impacto del programa que ya transita su undécimo año consecutivo de aplicación en la capital: «Es un excelente dato porque demuestra que los vecinos guardan estos residuos durante el año a la espera del operativo y evitan arrojarlos en espacios públicos o generar microbasurales en la ciudad».

Qué se puede tirar y la advertencia por multas

El servicio está diseñado exclusivamente para deshacerse de elementos de gran porte que el recolector de residuos domiciliario diario no puede cargar.

¿Qué materiales se retiran?

Heladeras, cocinas y termotanques en desuso.

Muebles viejos, colchones y maderas.

Restos de poda domiciliaria.

Escombros provenientes de pequeñas obras caseras.

Desde la comuna recordaron que el retiro de estos materiales a la vía pública debe realizarse únicamente en las fechas indicadas en las notificaciones escritas que el personal municipal distribuye previamente en cada vivienda.

Para aquellos frentistas que retiren chatarra o basura pesada a la vereda una vez finalizado el cronograma en su cuadra, el municipio advirtió que se aplicarán severas sanciones con multas económicas. El programa continuará recorriendo el mapa de la ciudad de manera ininterrumpida hasta diciembre, para retomar el calendario el próximo 5 de enero.