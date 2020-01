Bojan Magister, maestro en gestión deportiva en Bariloche

“En general nos toca trabajar pocos recursos. Pero si uno se fija objetivos y está enfocado, las cosas terminan por salir”. El espíritu de Bojan Magister se resume en esa frase y explica muchas de las razones por las cuales, con solo 28 años, se llevó el premio al mejor dirigente deportivo 2019.

Su principal carta de presentación fue el torneo argentino de vela, clase Laser, que por primera vez se disputó en el lago Nahuel Huapi, en los últimos días de diciembre de 2018.

Pero Magister también trabaja en la organización de competencias de ciclismo y es uno de los impulsores del pump track, la pista que construyó el municipio en la Costanera para saltos en bicicleta y skate, que será escenario en pocas semanas de un clasificatorio para el mundial.

Con la misma humildad que exhibió al recibir el premio el pasado 20 de diciembre en el teatro La Baita, aseguró que el suyo no es un mérito individual sino producto de “un trabajo en equipo”.

Magister también es deportista, compite en yachting y de vez en cuando se da el gusto de correr descensos de mountain bike o pruebas de pump track.

Su ámbito natural es el Yacht Club Bariloche, que funciona en Puerto Moreno, donde es instructor de los chicos y jóvenes que se inician en la clase Optimist. Con ellos también organiza los viajes para participar en regatas de nivel nacional, selectivos y clasificatorios, donde los barilochenses participan desde hace varios años.

Esa misión lo llevó a lidiar tanto con la búsqueda de sponsors como en la venta de sorrentinos o lo que haya que hacer para juntar los fondos y competir en Buenos Aires, Córdoba o Mar del Plata.

Con su formación de profesor de Educación Física se ocupa además de entrenar a un ciclista top de nacionalidad francesa, Adrien Loron, a quien dedica al menos tres meses al año.

Otra de sus ocupaciones es colaborar con Martín Raffo en la organización de carreras de mountain bike. Y hace unos meses ambos crearon una escuela de esa disciplina en el Club Andino Bariloche.

Boyan dijo que el premio fue algo que “realmente no esperaba” y lo sorprendió por completo. Aseguró que la tarea del dirigente en Bariloche “es muy artesanal” y si se metió con esas responsabilidades fue -de algún modo- porque no había quién lo hiciera. “Me tocó estar ahí y me gustó, quedé de ese lado”, dijo casi al pasar.

El Yacht Club Bariloche funciona en una pequeña bahía protegida en Puerto Moreno (a la altura del kilómetro 10 de Bustillo) y allí los chicos aprenden a navegar, a entender las dinámicas del lago Nahuel Huapi, con sus características “tan variadas”, y también ayudan en todo lo que haga falta para mejorar el espacio, reparar los botes y optimizar los escasos recursos.

Una pregunta obligada es “qué hace falta para mejorar el deporte local”, desde el punto de vista del dirigente. Y Bojan se explayó: “Podría decir como muchos que se necesita más infraestructura, pero con poca infraestructura también ese pueden hacer cosas. Te diría que falta mucha capacitación. Este año el municipio dio un curso de gestión deportiva y fue muy bueno. Hay que mejorar por ahí. Es importante leer, estudiar, siempre hay cosas nuevas”.

También se permitió hablar de uno de sus sueños, que es crear una escuela municipal de vela o un programa inspirado en el de esquí escolar. “La idea sería llevar a los chicos al agua, que puedan conocer de qué se trata -imaginó-. Es increíble que tengamos este lago y no lo aprovechemos más”.

El padre de Bojan es Milan Magister, un incansable promotor del voley local. Su participación fue esencial para traer a Bariloche un preolímpico femenino, torneos sudamericanos y nacionales de ese deporte.

Milan tiene también otros hijos que compiten en yachting, entre ellos Igor Magister, distinguido como mejor exponente de ese deporte en 2019.