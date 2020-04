Boris Johnson fue dado de alta luego de estar internado por coronavirus

Foto: AP

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue dado hoy de alta del hospital St Thomas, donde fue internado hace una semana por el agravamiento de síntomas de coronavirus, y seguirá su recuperación en su residencia de campo sin trabajar.

"El primer ministro fue dado de alta del hospital y continuará su recuperación en Chequers (residencia de campo del jefe de gobierno británico). Por recomendación de su equipo médico, el primer ministro no volverá de inmediato al trabajo. Desea agradecer a todos en St Thomas por el increíble cuidado que recibió", aseguró el vocero del gobierno, citado por el diario The Guardian.

Mientras Johnson continúa su recuperación en Chequers, el gobierno seguirá en manos del canciller Dominic Raab, quien en su primera semana en funciones ya anunció que el confinamiento general obligatorio continuará más allá de las tres semanas anunciadas inicialmente.

Esta semana debería anunciar el nuevo plazo para la medida y sus características.

Johnson fue diagnosticado en marzo, pero su cuadro recién empeoró hace una semana.

Su prometida y futura madre de su hijo, Carrie Symonds, quien también está presuntamente infectada, agradeció al personal del hospital St Thomas por el cuidado de su pareja.

"Hubo momentos en esta última semana que fueron muy oscuros. Mi corazón está con todos aquellos que viven situaciones similares, muy preocupados por sus seres queridos", aseguró Symonds en un comunicado.

Varios miembros del gabinete de Johnson están infectados con el virus, pero por el momento todos se encuentran bien y trabajando desde sus hogares.