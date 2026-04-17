Prefectura rescató a una adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Neuquén

Tras varios días de intensa incertidumbre en Neuquén, la búsqueda de R.A.S, la adolescente de 15 años que había desaparecido recientemente, llegó a un final positivo este viernes. La joven fue hallada en buen estado de salud por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el barrio Islas Malvinas de la capital provincial. Se habían emitido dos Alerta Nati.

Un operativo de 24 horas

La denuncia original por la desaparición de R.A.S había sido radicada en la Comisaría Primera, activando inicialmente el protocolo de búsqueda a cargo del área de Búsqueda de Personas de la Policía de Neuquén, quienes colaboraron estrechamente en el despliegue final.

Sin embargo, el caso dio un giro estratégico cuando la investigación fue derivada a la Justicia Federal ante la sospecha de que podría tratarse de un caso de trata de personas. Fuentes del caso destacaron la eficacia del procedimiento: una vez que el fuero federal tomó intervención, se logró dar con el paradero de la menor en menos de 24 horas.

Presencia judicial en el lugar

El operativo de localización contó con la custodia y supervisión directa de la fiscal Vanesa Rebolledo y el auxiliar fiscal Ignacio Oller. Según relataron testigos del procedimiento, los funcionarios judiciales arribaron al domicilio del barrio Islas Malvinas en vehículos no identificables para preservar la integridad de la menor y el éxito de la diligencia.

Al momento del hallazgo, R.A.S —quien coincide con la descripción de contextura robusta, 1,69 metros de altura, tez morena y ojos verdes— accedió voluntariamente a acompañar a los efectivos para los trámites correspondientes y el reencuentro con su entorno.

Se descarta la hipótesis de trata

Aunque el traslado del expediente al ámbito federal por la posible existencia de una red delictiva, las primeras diligencias y el hallazgo de la joven, la teoría de un caso de trata de personas habría quedado descartada.

Por el momento, la joven permanece bajo resguardo institucional mientras se realizan los exámenes de rigor y el acompañamiento de Atención a la Víctima, para asegurar su bienestar antes de dar por cerrado formalmente el protocolo de búsqueda de paradero.