Regina estrenó una nueva etapa del Paseo Centenario: así brilla la fuente de aguas danzantes «única en Río Negro»

Regina respira un aire de renovación tras la inauguración de la segunda etapa del Paseo del Centenario con el estreno de la fuente de aguas danzantes como cereza del postre. El proyecto, que nació de una charla entre el intendente Luis Albrieu y el gobernador Alberto Weretilneck, celebra el siglo de vida de «La Perla del Valle».

«Esto comenzó hace dos años charlando en Viedma de que la ciudad cumplía 100 años. Empezamos a soñar un espacio muy grande de varias hectáreas que se fue haciendo por partes», explicó Albrieu en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Según explicó Albrieu, el plan avanzó por etapas. Primero se intervino la plaza de los primeros pobladores y la zona de la estación ferroviaria. Luego llegaron mejoras en calles, accesos e iluminación, además del Galpón de las Artes.

La nueva etapa conecta ese sector con el Museo de la Sidra y el Vino, sumando senderos, espacios verdes y áreas de permanencia. En total, estimó que se trabajó sobre entre seis y siete hectáreas en dos años.

La fuente de aguas danzantes: el espectáculo que «fascinó» a los vecinos

El gran atractivo de la inauguración fue la fuente de aguas danzantes, una propuesta tecnológica que combina luces y música. Según el intendente, el impacto visual nocturno de la obra junto a la barda iluminada es comparable a destinos turísticos de renombre.

«Esta fuente es única en Río Negro, realmente la gente está fascinada porque es un espectáculo muy lindo. Si ves la noche y ves la barda, ha quedado muy hermoso», destacó el jefe comunal con notable orgullo.

«La barda estaba como no valorada, ahora este paseo le da un marco que no tiene ninguna otra ciudad del Valle», Luis Albrieu, intendente de Regina.

La fuente ya tiene cronograma confirmado. De lunes a jueves funcionará de 20 a 21 con luces y agua. Viernes y sábados lo hará de 21 a 24, con shows musicales cada hora. Los domingos, de 20 a 23.

La apertura contó con un show de danza de mano de Mujeres Pioneras. Foto: municipio de Regina.

Identidad y memoria frente a la barda: Regina estrenará un Memorial de Malvina

El paseo no es solo recreativo; busca ser un espacio de reflexión con «puntos singulares». Ya se inauguró el Paseo de la Memoria y para el próximo 9 de mayo se espera el cierre definitivo con el Memorial de Malvinas.

«El memorial fue diseñado por una artista de Roca elegida por los propios veteranos. Habrá una placa de granito negro con los nombres de 160 excombatientes de toda la provincia«, detalló Luis Albrieu sobre el futuro evento.

“Van a venir muchos veteranos de distintos lugares, porque en realidad es un monumento provincial”, Luis Albrieu, intendente de Regina.

La inversión total del proyecto integral alcanzó los 3.000 millones de pesos a valor actualizado. Solo en esta última etapa, la provincia aportó 570 millones, destinados a parquizar 30.000 metros cuadrados de césped y montar el sistema hídrico.