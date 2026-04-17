Video | Alberto Weretilneck confirmó que dejará la presidencia de Juntos Somos Río Negro: «Es tiempo de una nueva dirigencia»

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, anunció este 17 de abril que dejará de ser el presidente del partido Juntos Somos Río Negro. Su baja llega en medio del proceso de elección de autoridades que atraviesa el partido provincial.

El anuncio de Alberto Weretilneck

El anuncio lo realizó mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. Junto al video, escribió: «Juntos nació para defender a Río Negro, con un partido propio, hecho por y para las y los rionegrinos. Siempre poniendo a la provincia por encima de cualquier interés».

Tras esto mencionó al proceso de renovación y sostuvo que se trata de un «paso necesario», por esto tomó la decisión de dar un paso al costado al considerar que «es tiempo de una nueva dirigencia, más joven, formada en este proyecto, con nuevas ideas y la misma convicción de siempre».

«En esta nueva etapa, no voy a ser el presidente del partido», afirmó y recordó: «Juntos es la herramienta que tenemos para seguir defendiendo a Río Negro y construyendo su futuro. Tenemos rumbo».

JSRN cierra el plazo para la elección partidaria

Este viernes en Río Negro, el oficialismo concreta el cierre de listas de las autoridades para su partido, Juntos Somos Río Negro.

El proceso prevé la elección para el 10 de mayo, aunque todo se concentra en una única nómina, que se construye con la referencia y lineamientos del gobernador Alberto Weretilneck.

La salida del mandatario permitiría el ascenso del intendente cipoleño Rodrigo Buteler a la presidencia. Su par, viedmense Marco Castro, sería vice, aunque, en las últimas horas, se acentuaron las tachaduras y reposiciones en la mesa de conducción.

Lo cierto es que las nóminas finales llegarán este viernes a la Junta Electoral, que está integrada por Alejandro Santo, Andrea Escudero y Diego Palma.