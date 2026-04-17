PAMI: clínicas de Neuquén y Río Negro suspenderán cirugías programadas

A partir del próximo lunes 20 de abril comenzará la suspensión de intervenciones quirúrgicas previstas en centros privados de la Patagonia, en una medida que vuelve a exponer la tensión financiera entre prestadores de salud y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

El anuncio fue realizado por Clínicas y Sanatorios de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut, que informaron la interrupción de las cirugías programadas ante la falta de actualización de aranceles y el aumento sostenido de costos operativos.

Según expresaron los responsables de las clínicas y sanatorios en un comunicado, la situación económica actual “hace insostenible la prestación regular de los servicios de salud”, por lo que resolvieron avanzar con la medida desde el inicio de la próxima semana.

Qué respondió PAMI y qué pasará con las cirugías programadas en la Patagonia

Fuentes del instituto indicaron a Diario RÍO NEGRO que «estamos analizando el reclamo que los prestadores han levantado y los vamos a convocar para hablar en torno a las posibles alternativas que hay sobre la mesa en un contexto de estrés presupuestario«. Además señalaron que «la Patagonia históricamente tuvo un nomenclador más alto que el resto del país y el PAMI siempre hizo el esfuerzo en mantener ese compromiso»

Por otro lado, Andrés Sabalette, gerente de la clínica Juan XXIII, en comunicación con este medio, explicó que el problema se arrastra desde hace tiempo y que la resolución depende de una respuesta desde la conducción central del PAMI.

El directivo buscó llevar calma a los afiliados que tenían intervenciones previstas en los próximos días y aseguró que intentarán sostener las prestaciones prioritarias. «A los afiliados queremos transmitirles cierta tranquilidad, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resolver este problema lo más pronto posible y que buscaremos continuar con la atención de los casos más críticos”, afirmó.

A partir del próximo lunes 20 de abril comenzará la suspensión de intervenciones quirúrgicas en Neuquén y Río Negro

Consultado sobre el plazo de la medida, Sabalette sostuvo que no hay una fecha concreta de finalización y que todo dependerá de la reacción del organismo nacional. “Será el tiempo que le lleve a PAMI resolver este problema”, indicó.

El gerente de la clínica Juan XXIII advirtió además que la crisis no impacta sólo en clínicas y sanatorios, sino que alcanza a otros sectores vinculados a la atención de afiliados. “Hay distintos focos, por un lado están los oftalmólogos, los médicos de cabecera, los proveedores que no nos mandan prótesis porque PAMI no les paga”, detalló.

Las entidades precisaron además que también podrían verse limitadas prestaciones ambulatorias, especialmente las vinculadas al diagnóstico por imágenes. Según denunciaron, en esos casos existen cupos de atención fijados por el propio PAMI, tanto por afiliado como por prestador.

El comunicado lleva la firma de numerosas instituciones privadas de la región. En Río Negro adhieren Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro.

En Neuquén acompañan ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur, lo que refuerza el alcance regional de la medida anunciada.

En Chubut también se sumaron Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson, mientras que en La Pampa firmaron Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y Fundación Faerac, consolidando el alcance patagónico del reclamo.