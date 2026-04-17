Bariloche, el segundo destino más elegido del país, se encamina a un invierno con alta demanda

Del evento de Despegar participaron hoteleros de Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Los turistas de la región vuelven a poner la mirada en el sur y el sector turístico se alista para una temporada que promete. Despegar, una de las firmas líderes del mercado, ayer presentó datos sobre el comportamiento de los viajeros hacia la cordillera de Río Negro y Neuquén durante el evento “Travel D”, realizado en Huinid Hoteles. En un contexto de fuerte crecimiento, Bariloche se afianza como el segundo destino más elegido del país y proyecta una temporada invernal con altas expectativas y nuevas oportunidades.

En un día otoñal inigualable, los hoteleros más importantes de Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa La Angostura comenzaron a llegar temprano. Entre saludos, cafés y vistas al lago, se dio inicio a una jornada en la que se habló del presente del turismo y se analizaron las tendencias de cara a la nueva temporada.

Antes de arrancar, Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, dialogó con Diario RÍO NEGRO y explicó: “Organizamos este evento para invitar a nuestros principales socios de la región. La idea es compartir novedades de la empresa y algunas tendencias que vemos en los viajeros, tanto argentinos como internacionales”.

Durante la exposición, se destacaron indicadores que reflejan el crecimiento sostenido del destino, impulsado por su propuesta natural, la conectividad aérea, la oferta hotelera y un creciente interés por las experiencias en destino.

“Vemos una tendencia muy positiva”, aseguró Paula Cristi al analizar el crecimiento del turismo hacia la Patagonia.

“Vemos una tendencia muy positiva. En el primer trimestre del año, Bariloche creció un 41% en reservas hoteleras, así que somos muy optimistas respecto a los próximos meses. El producto más elegido son los paquetes, que representan cerca del 60% de las reservas, por encima de hoteles u otros servicios. Además, la anticipación con que se compra también es mayor que en otros destinos”, señaló Cristi.

Según datos de la compañía, la demanda internacional hacia el destino creció un 54%, con Brasil representando el 83% del total de los visitantes extranjeros, seguido por Chile con el 10%. “Brasil sigue siendo el principal mercado emisor. Pero también vemos un crecimiento importante de visitantes de Uruguay, Chile y otros países de la región», dijo Cristi.

Es por eso que, en el mercado brasileño la compañia promociona especialmente a la Patagonia «es un destino que les resulta muy atractivo. En breve se viene el aniversario de Decolar, nuestra marca en Brasil, y durante dos semanas vamos a ofrecer beneficios para impulsar este destino”.

Empresarios y referentes del turismo se reunieron en Bariloche para analizar una temporada invernal que ya muestra señales de fuerte crecimiento.

En este sentido, destacaron que el brasileño busca financiación y descuentos en paquetes. Generalmente llega con gran parte del viaje ya comprado. «Al no tener una geografía como la de la Patagonia, valoran mucho poder realizar distintas actividades”, destacó Cristi.

Sergio Arévalo, Market Manager de Despegar, agregó en el mismo sentido que “el crecimiento en actividades y servicios complementarios demuestra que el viajero busca cada vez más enriquecer su experiencia en destino. Bariloche ofrece una combinación única de naturaleza, gastronomía y aventura que responde a esta demanda”.

Datos, tendencias y expectativas: el sector turístico se reunió para anticipar un invierno con alta ocupación y nuevas oportunidades.

Invierno en la mira

Este flujo sostenido de visitantes, de cara a la temporada de invierno, refleja el interés por la nieve, las actividades al aire libre y la gastronomía local. Todo anticipa un volumen significativo de pasajeros y refuerza el rol estratégico del destino. “Ya vemos tanto búsquedas como reservas para la temporada de invierno. Esto confirma que los viajeros están eligiendo Bariloche y planificando con tiempo. En paquetes, las reservas se hacen con unos 79 u 80 días de anticipación, mientras que en hoteles es de alrededor de 45 días”, detalló.

Si bien en los últimos meses muchos argentinos optaron por viajar al exterior, Cristi sostuvo que el escenario comienza a equilibrarse: “Vemos una recuperación del turismo interno, lo cual es una muy buena señal. En general, el panorama para Argentina es mejor que el año pasado”.

Tecnología y formación

Despegar, con 26 años en la industria, consolidó un ecosistema que integra marcas como Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet y Stays.net, y opera en 19 países. Durante la jornada también se mostró cómo la compañía incorpora inteligencia artificial de manera sostenida a la industria de los viajes. Su asistente de viajes, Sofía, comenzó como una herramienta de inspiración y evolucionó hasta convertirse en un canal clave en la experiencia del usuario.

«Bariloche ofrece una combinación única de naturaleza, gastronomía y aventura que responde a esta demanda”, agregó Sergio Arévalo, Market Manager de Despegar.

“Sofía es nuestra asistente basada en inteligencia artificial generativa y ya tiene dos años. Registra alrededor de un millón de interacciones mensuales y viene creciendo a un ritmo del 25%. Aproximadamente el 30% de nuestros clientes interactúa con ella en alguna etapa del viaje”, explicó Cristi. Además, destacó que la herramienta permite resolver gestiones de postventa y mejorar la experiencia del cliente: “Incluso, más del 3% de las reservas ya se generan completamente a través de Sofía, sin intervención humana”.

Por otra parte, el programa “Jóvenes de Alto Vuelo” ya va por su edición número 19 y tiene 14 años de historia. “Es nuestra iniciativa para formar talento en tecnología. Funciona como una escuela donde los participantes se capacitan con herramientas concretas y trabajan sobre problemas reales de la industria. Este año estará muy enfocado en inteligencia artificial. Más de 400 personas pasaron por el programa y hoy el 50% de nuestros desarrolladores proviene de ahí. Es un semillero clave para la compañía”.

Principales Datos presentados durante el Travel D Bariloche