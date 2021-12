¡Bravuconadas, no!

Carta al Sr. Máximo Kirchner:



En su discurso en la Cámara de Diputados, manifestó que la oposición debe de “aprender a escuchar”. En realidad, todos los ciudadanos argentinos estamos muy prácticos en cuestiones de oír y prestar atención a largos discursos; como por ejemplo los de su madre. Tanto en ceremonias, actos, y más de 100 cadenas nacionales que protagonizó siendo presidenta.



Si el joven diputado deja a un lado su soberbia y altivez, quizás pueda evaluar y sacar cuentas de la catastrófica derrota del “Frente de Todos” en las elecciones legislativas nacionales de noviembre, donde perdieron 15 puntos (respecto a las elecciones a presidente en octubre del 2019). Lo que le significó una pérdida de 5 millones de votantes, que optaron por no elegirlos nuevamente.



El nombrado congresista deberá reconocer que el Congreso ya no es como era antes, una escribanía donde se aprobaba todo lo que fuera conveniente y ventajoso para su propio partido político. Ahora tiene que aprender a debatir y consensuar con sus rivales y así comprender que a veces (en la vida) la razón la tienen los demás. Usted ostenta un alto cargo, pero es evidente su escasa capacidad intelectual y dialéctica. Por lo cual, le sugiero que para mejorar su manera de hacer política, primero estudie alguna carrera que aumente sus conocimientos. Le aconsejo buscar un trabajo en alguna empresa del ámbito privado (no del Estado) en donde podrá obtener experiencia, para después poder expresarse cordialmente y amigable.



La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina tiene que estar formada por personas capaces y no por gente improvisada, que por ser hijo de una ex presidente, ocupa un puesto que no se merece. Creo que el traje de congresista, no es de su talla… ¡y le queda bastante holgado!



Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Buenos Aires