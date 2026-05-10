El sistema de fotomultas de Plottier queda en manos del Fiscal de Estado

Desde noviembre del año pasado se cobran multas por fotos en los semáforos de Plottier (Municipalidad de Plottier)

El escenario institucional en Plottier continúa sumando capítulos tras la renuncia de Luis Bertolini y la asunción de las nuevas autoridades municipales.

En pleana reorganización, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, confirmó que se elevó un pedido formal al Fiscal de Estado de la provincia para obtener un dictamen legal y técnico sobre el sistema de fotomultas.

Esta medida busca otorgar claridad sobre un contrato que fue uno de los principales focos de conflicto entre el anterior Ejecutivo y el cuerpo legislativo.

La iniciativa, presentada mediante un proyecto de comunicación, tiene como objetivo central determinar las implicancias que el sistema tiene tanto para el erario público como para los vecinos de la localidad.

Según explicó Namuncurá a la emisora Cumbre, es fundamental conocer el costo legal y económico de salir de esta situación, buscando que el impacto sea el menor posible para las arcas de la comuna.

Evitar demandas de la empresa y de los multados

La preocupación radica en las posibles demandas o perjuicios financieros que podrían derivarse de la interrupción definitiva del servicio.

Durante la vigencia del sistema, los concejales detectaron graves deficiencias operativas, como el hecho de que el dinero de las infracciones no ingresaba directamente a las cuentas municipales, sino que era gestionado por la empresa que tenía el contrato.

Asimismo, se criticó que los vecinos debían realizar sus descargos a través de la aplicación WhatsApp en lugar de hacerlo ante el juez de faltas local, lo que fue considerado una clara invasión de competencias judiciales.

El sistema de control vial se encuentra actualmente bajo una suspensión vigente, ratificada por la ordenanza 4580, luego de que el cuerpo deliberativo insistiera en su aplicación pese al veto que en su momento impuso el exintendente Bertolini.

Esta parálisis administrativa se mantendrá mientras se aguarda la respuesta del organismo provincial, la cual será clave para el debate que los concejales planean dar en comisión durante la próxima semana.

Desafíos de la nueva gestión municipal

La llegada de este pedido al Fiscal de Estado coincide con el inicio de la gestión de Malena Resa como intendenta, quien asumió el cargo tras el corrimiento de autoridades previsto en la Carta Orgánica.

Ambas mandatarias manifestaron la necesidad de trabajar en absoluta coordinación y articulación para normalizar los servicios básicos y dar respuesta a una ciudadanía que se mostró agotada por la falta de gestión en los meses previos.

En lo personal, Namuncurá destacó que el mayor desafío para este periodo es la gestión eficiente de obras, aprovechando la sintonía con las políticas públicas que impulsa el gobernador Rolando Figueroa.

La nueva conducción del Concejo Deliberante entiende que no hay margen de error frente a los vecinos, por lo que la resolución de conflictos heredados, como el de las fotomultas, es prioritaria para avanzar en una agenda propositiva.

Además del sistema de cámaras, el municipio evalúa la continuidad de otras medidas económicas, como la tasa vial, la cual no se encuentra rigiendo actualmente en Plottier.

La ordenanza anterior ya excedió su plazo de 24 meses y la actual gestión se encuentra realizando una radiografía económica de la comuna para decidir si es conveniente volver a aplicarla o si el contexto de emergencia desaconseja su implementación.

Con la mirada puesta en el dictamen provincial, el poder político de la segunda ciudad más grande de Neuquén busca cerrar una etapa de incertidumbre institucional y judicial.

La transparencia en el manejo de los fondos públicos y el respeto a las normativas vigentes son los pilares sobre los cuales Namuncurá y Reza pretenden asentar las bases de este nuevo ciclo administrativo en la localidad.