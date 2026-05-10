Neuquén: Gaido ampliará la infraestructura deportiva en el oeste de la ciudad

El intendente Mariano Gaido anunció la construcción de un espacio cubierto para la práctica de deportes en Valentina (neuquen capital)

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció la construcción de un nuevo Salón de Actividades Físicas (SAF) en el barrio Valentina Norte, en el oeste de la ciudad.

Según informó el municipio, será el sexto espacio de estas características desarrollado en la capital neuquina.

El nuevo SAF tendrá un diseño similar al de los ya inaugurados en los barrios San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia.

Estará destinado a la realización de actividades deportivas, recreativas y culturales durante todo el año.

“Este espacio les permite a los vecinos y vecinas hacer actividades deportivas y culturales de forma gratuita, bajo techo durante el invierno y en un lugar cómodo y seguro”, señaló Gaido durante el anuncio.

De acuerdo con la información difundida por el municipio, el edificio contará con canchas multifunción preparadas para básquet, vóley, handball y fútbol.

También incluirá vestuarios para locales y visitantes, sanitarios, oficinas administrativas, tribunas, gradas y sistemas de calefacción.

Cuántos jóvenes participan de actividades recreativas en los SAF

El intendente indicó además que la obra será financiada con fondos municipales. “Podemos llevar adelante estas obras porque tenemos las cuentas claras y ordenadas”, afirmó.

Actualmente, los SAF funcionan como espacios para actividades deportivas y culturales en distintos sectores de la ciudad.

Según datos oficiales, más de 2.100 chicos y chicas participan diariamente de las propuestas que se desarrollan en esos establecimientos.

El municipio informó también que en estos espacios se realizan controles médicos, nutricionales y motrices, además de campañas de vacunación y seguimiento sanitario.

En lo que va del año, indicaron que fueron atendidos más de 1.300 niños, niñas y adolescentes.

Durante el anuncio, Gaido adelantó además la construcción de un kartódromo en la ciudad. El proyecto prevé una pista principal de aproximadamente 1.200 metros, diseñada para competencias nacionales e internacionales.

La última inversión estatal fue hace 30 años

En la capital neuquina, buena parte de la infraestructura deportiva pública de mayor escala se concentra actualmente en el sur y el este de la ciudad.

La Municipalidad desarrolló en los últimos años los SAF en barrios como Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo, mientras que la Provincia concentra actividades y programas en la Ciudad Deportiva y el complejo del oeste donde funciona el Estadio Ruca Che.

Ese estadio multipropósito fue inaugurado en 1995 para el Torneo de las Américas de básquet y continúa siendo uno de los principales espacios deportivos cubiertos de la Patagonia.

En contraste, en sectores del oeste y del norte de la ciudad no hubo en las últimas décadas inversiones públicas de gran escala comparables a las del Ruca Che.

La construcción del nuevo SAF en Valentina Norte aparece en ese contexto como una ampliación de la infraestructura barrial deportiva en una zona donde predominan clubes vecinales, canchas comunitarias y espacios de menor capacidad.

El propio Ruca Che, que este año cumplió 30 años desde su inauguración, sigue siendo la referencia histórica más importante de infraestructura deportiva estatal en el oeste neuquino.