Brian Fernández faltó al entrenamiento del plantel de Colón porque aseguró que sufrió un robo. Gentileza.

Brian Fernández volvió a ser noticia esta mañana por los problemas que tiene en Santa Fe. El delantero no se presentó a entrenar hoy con el plantel de Colón.Después explicó que sufrió un robo en las últimas horas.



“Me robaron un reloj y me apuntaron con una pistola en la cabeza. Eran hinchas de Unión que me preguntaron si yo era ‘Brian el que manda en Santa Fe’, por un video que subí para joder nomás, pero se ve que se lo tomaron muy en serio2, comentó el polémico futbolista”.



Agregó que “me asusté, subí a la camioneta y me quise ir rápido, y cuando me fui me tiraron dos ladrillos a la camioneta, pero por suerte no me pasó nada”.



Después del suceso, el futbolista se fue a la casa de la prima para quedarse tranquilo,y cuando fue la hora del entrenamiento se comunicó con el presidente de Colón para avisarle acerca de la situación.



“A la tarde me voy a presentar, no es que voy a perder el día. Me da mucha impotencia y bronca que digan que no me presenté sin avisar. No puedo hacer nada que ya directamente salgo en el diario”, agregó.



El delantero admitió que no es sencilla la rutina en la ciudad que lo vio nacer. “Yo pensé que se me iba a hacer fácil pero se me hace difícil el día a día en la calle. Encontrarme con hinchas de Unión, que me digan cosas para que yo reaccione y lo suban a las redes sociales. La verdad que es difícil jugando en Colón…”, afirmó.



Por último, luego de blanquear el problema que tiene con su padre, aseguró que por ahora no piensa en irse del Sabalero. “Vine a salvar a Colón de esta situación, sabiendo que si me pongo bien físicamente le puedo dar muchísimo al club porque lo demostré en todos los lugares donde estuve. Pero se me hace complicado vivir el día a día después del entrenamiento”, afirmó en declaraciones a la prensa.