Brote de gastroenteritis afectó a 400 egresados en Bariloche

En las últimas dos semanas, se registraron 420 casos de gastroenteritis en egresados y aunque en una menor proporción, en la población de Bariloche.

"Predominó el cuadro de vómitos, algunas diarreas y en pocos casos, fiebre. Fue autolimitado de comportamiento benigno. Solo hubo uno o dos internados por deshidratación. Fue solo un cuadro molesto, nada grave pero nos alertó la cantidad", admitió el director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil.

En un primer momento, se registraron 350 casos de gastroenteritis principalmente en estudiantes -aunque no se detectó que pertenecieran a la misma escuela ni estuvieran en el mismo hotel ni acogidos por una misma empresa-. El cuadro también afectó a unos 15 barilochenses que no habrían estado en contacto con los egresados.

En las últimas 24 horas, se registraron otros 70 casos con las mismas características.

La Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA) Zona Andina ya envió las muestras al Instituto Malbrán para confirmar el origen del brote pero los resultados dieron negativos a nivel bacteriológico en relación a la comida en los hoteles y el agua en el cerro Catedral.

"Nos queda pendiente el estudio virológico. Pensamos que la figura del norovirus podría ser la causal", aseguró Gil.

Recomendaciones

Como medidas de prevención de la gastroenteritis, URESA recordó las normas de higiene personal, extremar el lavado de manos con agua y jabón -especialmente después de ir al baño- y antes de comer, no consumir alimentos que no estén bien cocidos, lavar bien las frutas que se consumen crudas, no consumir comidas recalentadas.

También recomendó tomar agua potable, no consumir agua de arroyos, ríos o lagos, ventilar diariamente los ambientes durante tres horas, evitar el contacto con materia fecal , vómitos y saliva de personas afectadas, y por último, ante el agravamiento del cuadro de gastroenteritis consultar al médico.