Estación china en Neuquén: Mondino aclaró su frase sobre que son «todos iguales»

La canciller Diana Mondino se refirió a la frase que pronunció sobre la estación china en Neuquén que generó polémica. Aclaró qué quiso decir cuando dijo que «los chinos son todos iguales», luego de ser consultada si se detectó personal militar.

«De ninguna manera fue esa la intención, el contenido ni el contexto. Son todos iguales, son todos civiles los que participaron. Estábamos hablando de la visita a la estación espacial china en Neuquén, y destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes»; sostuvo la canciller.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, agregó: «Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado. Todos estábamos en el mismo carácter de civiles, éramos todos iguales. “Si queremos hacer algo abiertamente malinterpretado, se puede. Puede faltar parte de la frase”, explicó.

Añadió que «!la cooperación de China en estos temas es uno de los que ha captado la imaginación popular”.

Y durante la nota radial, volvió a realizar una aclaración sobre sus dichos: “En ambos casos, las visitas a las dos estaciones se hicieron con personal civil. Si le queremos poner a todo lo que se habla de China una mala palabra o algo discriminatorio, y bueno… Yo me refería a que no había nadie uniformado”, reiteró.

Diana Mondino y la frase sobre la estación china en Neuquén

En una entrevista con la periodista María Laura Avignolo, a Clarín, la canciller Diana Mondino, habló de la inspección a la estación china en Neuquén:

«Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la Europea [de la Agencia Espacial Europea, situada en Malargüe]. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro. Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando«, sostuvo.

Luego, fue consultada por la presencia de personal militar. «Nadie, nadie detectó que hubiera personal militar allí», expresó. También, se la interrogó si todo el personal que había eran científicos. » Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales«, afirmó.