Camilo Soto: “Tenemos la obligación de llegar a semis”

La espera terminó y después de un receso que se hizo más largo de lo habitual, Gigantes del Sur retomó los entrenamientos frente a una nueva temporada en la elite del vóley nacional.

La Liga Aclav comenzará el primer fin de semana de noviembre, pero el Dino, con fecha libre en el inicio, empezará el 7 y el 9 en San Juan.

Once de los quince jugadores que formarán el plantel arrancaron las prácticas hoy, en dos turnos divididos entre el Club Alta Barda y el Ruca Che.

Dusan Bonacic, Javier Filardi, Juan Ignacio Finoli, Tomás Ruiz, Jonadabe Carneiro, Javier Sánchez, Franco Retamozo, Martín Hernández, Nadir Neme, Federico Belich y Gastón Baltoré dijeron presente en el primer día.

El venezolano Willner Rivas se incorporará en la semana al igual que otro de los juveniles Alejo Barahona. Bruno Lima lo hará cuando finalice su participación en la Copa del Mundo de Japón con la Selección Argentina después del 17 de octubre.

Gabriel Aramayo lo hará en el segundo weekend, cuando culmine sus obligaciones de sus estudios universitarios. Inicialmente no iba a ser parte del equipo pero la baja de Nicolás Sánchez hizo que prefieran esperar por él.

Con un plantel superior en el nombre por nombre al de temporadas anteriores, el entrenador Camilo Soto no escatima a la hora de establecer los objetivos.

Armamos un gran equipo y estamos muy ilusionados. Tenemos la obligación de llegar mínimo a una semifinal, queremos ser protagonistas”, expresó.

“Se tomó la decisión de arrancar un mes después de lo previsto. Sólo tres equipos que empezaron hace un mes y medio y ya jugaron amistosos. El resto está como nosotros. Todo eso no quita la ilusión de tratar de estar entre los cuatro primeros, algo que no he logrado desde que estoy acá en Gigantes”, agregó.

Respecto a la planificación, con un tiempo corto de preparación, Soto aseguró: “No nos vamos a apurar, por ahí no vamos a jugar bien en la primera ronda. La experiencia que tenemos nos va a hacer llegar bien a los playoffs”.

Números para tener en cuenta 15 Temporadas seguidas en primera cumplirá Gigantes con la de este año. La primera fue la del 2005-2006. 7 Refuerzos de trayectoria sumó el Dino en el mercado de pases. Además incorporó 3 juveniles.

Plantel completo de Gigantes

Puntas: Dusan Bonacic, Willner Rivas, Javier Filardi, Franco Retamozo y Federico Belich.

Centrales: Javier Sánchez, Jonadabe Carneiro, Martín Hernández y Nadir Neme.

Armadores: Gabriel Aramayo, Juan Ignacio Finoli y Gastón Baltoré.

Líberos: Tomás Ruiz y Alejo Barahona.

Opuesto: Bruno Lima.