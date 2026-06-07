El sueño de la casa propia: viviendas que transforman realidades en Neuquén

Hay momentos que marcan un antes y un después en la vida de una familia. Recibir las llaves de una vivienda propia es uno de ellos. Esta semana, cinco mujeres de la ciudad de Neuquén vivieron esa experiencia al convertirse en propietarias de sus hogares, construidos a través del programa provincial Neuquén Habita, que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa.

Las nuevas viviendas fueron ejecutadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) en un proyecto impulsado junto a la Cooperativa de Viviendas Mujeres por la Igualdad Neuquina (Coopmineu). Cada unidad cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y todos los servicios esenciales, condiciones que garantizan un espacio adecuado para el desarrollo y bienestar de las familias.

El verdadero valor de estas casas no se mide en metros cuadrados ni en montos de inversión. Se refleja en la posibilidad de dejar atrás la incertidumbre, de construir proyectos de vida con mayor estabilidad y de brindarles a hijos e hijas un lugar seguro donde crecer. La vivienda propia representa una de las herramientas más importantes para fortalecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida. En función de eso, esta gestión de gobierno puso en marcha no sólo planes de viviendas, sino también de entrega de terrenos y escrituraciones.

En este caso, además, la entrega tiene un significado especial porque las beneficiarias son mujeres que integran una cooperativa y que durante años sostuvieron el objetivo común de acceder a una solución habitacional y ahora tienen su reconocimientos desde el Estado. Su historia es la demostración de que la perseverancia y las políticas públicas pueden encontrarse para transformar realidades concretas.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, destacó que la entrega de viviendas es una de las acciones más gratificantes de la gestión porque impacta directamente en la vida de las personas. Subrayó además que se trata de una decisión del gobierno provincial de acompañar a las familias en el acceso a una vivienda digna y generar nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.

Por su parte, la presidenta de Coopmineu, Vanesa Ortiz, recordó el largo camino recorrido por las socias de la cooperativa hasta llegar a este momento. Para muchas de ellas, la casa propia fue durante años un sueño lejano que hoy se convierte en una realidad tangible, construida sobre el esfuerzo compartido y la convicción de no abandonar el objetivo.

La entrega de estas cinco viviendas se enmarca en la política habitacional que impulsa el Gobierno provincial para reducir el déficit habitacional y garantizar el acceso a un hogar digno. A través del plan Neuquén Habita, se proyecta el desarrollo de más de 20.000 soluciones habitacionales en toda la provincia. Actualmente, 8.700 de ellas se encuentran en ejecución, consolidando un proceso sostenido de inversión pública destinado a generar más oportunidades para las familias neuquinas.

En cada llave entregada hay mucho más que una construcción terminada: hay tranquilidad, pertenencia, arraigo y la certeza de que contar con un techo propio sigue siendo uno de los pilares fundamentales para construir un futuro mejor.