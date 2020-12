Camioneros celebran su día

Este año marcado por la pandemia del coronavirus fue totalmente atípico en muchos aspectos pero hubo un sector, al igual que el de la salud, que no dejó de realizar su aporte para que lo poco que estaba en pie pudiera seguir funcionando: el de los camioneros.

Hoy 15 de diciembre estos trabajadores celebran su día.

Por este motivo RÍO NEGRO dialogó con Rubén Belich, titular del sindicato de camioneros con asiento en Allen para conocer cuáles fueron las circunstancias que debieron atravesar durante este año para llegar a esta nueva celebración.

“En lo general fue un año bueno a pesar de todos los inconvenientes que planteó la pandemia desde lo laboral y desde lo sanitario”, resumió Belich.

“Hubo gente que quedó en la casa, que siguió cobrando el básico por convenio, pero se siguió manteniendo el personal y particularmente nosotros pudimos mantener la infraestructura que tenemos”, dijo el titular del gremio.

“Nosotros tenemos 18 ramas afiliadas, la actividad petrolera es una de ellas y es donde más se sintió la merma de la actividad, son todas ramas importantes en el rubro camionero, el rubro petrolero achicó mucho personal y esos son los compañeros que hoy están en la casa”, indicó sobre la realidad que le tocó atravesar al sector en los últimos meses.

El rol de los camioneros quedó muy marcado durante la pandemia ya que fueron los encargados de transportar todo tipo de mercaderías de una punta a la otra del país para que no haya desabastecimiento. “En pandemia no paramos nunca”, recordó Belich.

Consultado sobre cuál es el panorama laboral del sector para aquellos que se quedan sin trabajo el titular del gremio indicó: “En este momento por la situación que hay se demora un poco con la reinserción laboral, pero en condiciones normales a la semana un camionero está trabajando en otro lugar. Es un sector muy dinámico en contratación de personal porque son varios rubros los que cubrimos, está el clearing bancario, servicios, aguas gaseosas, combustibles líquidos, materiales peligrosos, y así varias ramas más”.

Luego hizo un balance de la rama petrolera en particular y la exigencia que representa trabajar en este sector: “el petróleo es el boom pero no tanto como se dice, porque es algo que se cae y después le cuesta mucho recuperarse. Hay compañeros afiliados que no van a trabajar al campo ni por casualidad, hay que estar fuera de la casa 14 o 20 días”.

En lo que respecta a tareas pendientes o planes a futuro ya desde la óptica sindical Belich comentó que “ahora vamos a tener que esperar un poco hasta febrero o marzo e ir terminando algunos obras chicas que estamos haciendo, este año se terminó el lavadero, se mejoró la radio con vista a la ruta, se reequipó. También estamos esperando un crédito que está gestionando la Federación a nivel nacional con el gobierno para hacer viviendas. Es lo más importante que tenemos en la agenda para el año que viene. Porque tenemos muchos terrenos comprados con los afiliados con la mutual y eso sería una muy buena noticia para los compañeros”.

Camioneros encargados de llevar insumos básicos de un punto a otro del país.

Puntualmente sobre el trabajo que desarrollan los camioneros, Belich sostuvo: “Para ser camionero te tiene que gustar muchísimo, te imaginás que te tenés que ir a Río de Janeiro y estar veinte días afuera de tu casa, no es para cualquiera. Buena parte de la sociedad reconoce muchísimo el trabajo del camionero, y más en esta época de pandemia que recorrieron todo el país con el riesgo de infectar a toda la familia, el que conoce el tema valora mucho esta profesión”.

Por último el titular del gremio dejó unas palabras para los trabajadores del sector: “Aprovecho para saludar a todos los afiliados y a aquellos que sienten cariño por la profesión de camionero, esta pandemia va a servir para mejorar muchas cosas, les pedimos que nos sigan acompañando y que cuenten con nosotros para lo que necesiten”.