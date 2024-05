Problemas en Boca para el cruce por Sudamericana: Marcos Rojo no viaja a Paraguay

Boca viajará a Paraguay para visitar a Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana. El encuentro será este miércoles a partir de las 21.30 en el estadio La Nueva Olla. De cara el duelo clave, el Xeneize tendrá una baja sensible en la defensa: Marcos Rojo no se entrenó este lunes y no estará a disposición para el partido.

Según se conoció, el zaguero sufrió una sobrecarga muscular que le impidió poder entrenar con normalidad en la práctica del domingo por la mañana en Boca Predio. Este lunes, Rojo tampoco estuvo en las mejores condiciones por lo que no pudo estar en el entrenamiento de fútbol. Luego de realizarse estudios, se confirmó que su presencia para viajar a Paraguay está descartada.

En un principio, su ausencia era por precaución pero al persistir la molestia, los médicos decidieron realizarle estudios: descartaron que se trate de un desgarro.

Este problema lo dejaría afuera del duelo con Trinidense y la próxima visita a Atlético Tucumán el domingo 12 de mayo. Se apunta que el regreso del capitán sea para el cruce de local ante Fortaleza el miércoles 15 de mayo.

Para ese puesto, el Xeneize evalúa distintas alternativas. Al no ser tenido en cuenta Nicolás Valentini por un conflicto contractual, Nicolás Figal y Cristian Lema se perfilan para ser la dupla central. Mientras que el juvenil Aaron Anselmino tiene chances de volver a ser convocado luego de recuperarse del desgarro en el posterior.

El equipo de Boca que probó Diego Martínez para la Copa Sudamericana

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.