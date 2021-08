Caravanas electrónicas para un manejo eficiente del rodeo

Por INTA Bariloche

Eficiencia. La principal característica del seguimiento elextrónico del ganado.

Las innovaciones tecnológicas aplicadas a la ganadería de precisión posibilitan distintos tipos de mejoras en la eficiencia productiva. Las caravanas electrónicas están entre las principales innovaciones tecnológicas aplicadas al manejo de los rodeos y ya se están utilizando en campos experimentales del INTA para adaptarlas a las necesidades de los productores de la Norpatagonia.

“Las caravanas electrónicas tienen una denominación única como el DNI, se trata de información irrepetible, un código exclusivo para cada animal que permite saber la historia del animal y hacer un mejor manejo de la hacienda”, explicó Nicolás Giovannini, investigador en el área de Producción Animal del INTA Bariloche.

Estos dispositivos se utilizan con un bastón electrónico especial que permite leer cada caravana en tiempo real a medida que los animales pasan por la manga. Este bastón es liviano para trasladarlo en el campo y tiene baterías de larga vida útil que permiten utilizarlos durante toda una jornada.

De acuerdo con Giovannini, esta tecnología es ampliamente utilizada en muchos países que trabajan con ganadería de precisión y en la Argentina lo están incorporando en algunas grandes estancias. “Dentro del INTA somos el primer establecimiento –campo anexo Pilcaniyeu–en utilizar esta caravana para el manejo animal que está asociado a programas de mejoramiento que requieren un seguimiento individualizado de los animales”, señaló el investigador, y agregó que: “En otras unidades, como la del INTA Valle Inferior, estos dispositivos se utilizan principalmente para investigación”.

Las caravanas electrónicas tienen muchas aplicaciones prácticas como, por ejemplo, visualizar las ganancias de peso o las variaciones de condición corporal en el tiempo, analizar el historial de pariciones a nivel de cada oveja del plantel, o la evolución de finura o pesos de vellón, etc.

Respecto al acceso a esa información, el bastón permite leer todos esos datos y registrarlos para su posterior descarga en dispositivos portátiles o computadoras para su procesamiento. De acuerdo con los especialistas, este trabajo permite prescindir del uso planillas, y se reduce el error humano asociado a la carga de datos e información.

“Es un trabajo más ágil y relajado, ya que no es necesario que una persona esté la manga leyendo cada caravana y cantando los datos. Además, representa un beneficio para el bienestar animal de los animales, ya que se minimiza el contacto y movimiento de la hacienda”, señaló Giovannini.

En el INTA de Valle Inferior se utilizan las caravanas electrónicas para investigación sobre la práctica conocida como “ahijador” para determinar la madre de cada cordero. Para ello, se utilizan antenas en las aguadas que registran reiteradas veces qué oveja pasa junto a qué cordero y luego por un procesamiento automatizado de esos datos se determina la relación de parentesco entre la caravana de la madre y la del o los corderos.

Asimismo, las líneas de investigación buscan utilizar las caravanas para asociarlas a la balanza y registrar el peso de los animales para lo cual ya no es necesario que haya una persona cantando el peso de un animal porque se registra todo de forma automática y se provee esa información al instante en la computadora o dispositivo móvil.

Dispositivo. El que permite personalizar la trayectoria de vida de los corderos.



“Estas prácticas y las que llevamos adelante en el campo Pilcaniyeu tienen por objetivo investigar estas tecnologías y luego probarlas en los campos de los productores para poder hacer las adaptaciones necesarias al sector local”, señaló el investigador.

Las innovaciones tecnológicas que abarca la ganadería de precisión posibilitan distintos tipos de mejoras en la eficiencia productiva, desde la realización de monitoreos, controles y trazabilidad en tiempo real, de manera continua y automatizada del ganado doméstico hasta el aporte de datos para toda la cadena de comercialización.

Es necesario que el INTA desarrolle, investigue y valide productos y servicios relacionados con el paradigma de la Ganadería Inteligente, ubicándose a la vanguardia tecnológica y atendiendo a las demandas emergentes.

“Hace un año estamos aplicando esta tecnología y encontramos numerosas ventajas. Sin lugar a dudas, es lo que se viene y realmente facilita mucho el trabajo de las personas y el bienestar de los animales”, concluyó Giovannini.