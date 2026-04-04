Bombazo: revelan que Cuti Romero planea regresar a Belgrano tras el Mundial 2026

El defensor central de la Selección Argentina, Cristian Cuti Romero habría tomado la decisión de intentar regresar a Belgrano de Córdoba una vez finalizada la Copa del Mundo 2026. La impactante información asegura que el jugador desea dejar la élite europea para vestir nuevamente la camiseta del club de sus amores, motivado por un cansancio personal del estilo de vida en el Viejo Continente.

Según reveló el periodista Fernando Lavecchia en Radio Splendid, el cordobés «no quiere vivir más en Europa». Pese a ser una pieza inamovible en el Tottenham y estar en el radar de gigantes, el central privilegiaría el sentido de pertenencia y la cercanía con su familia tras el próximo Mundial.

"El Cuti Romero quiere volver a Belgrano AHORA, no quiere vivir más en Europa.Tiene 2 años más de contrato, el Tottenham esta peleando el descenso entonces van a querer sacarse de encima jugadores con valor. No paso nada, los amigos piensan que está loco." pic.twitter.com/91WxoUEA6n — ani 🏖️☀️ (@kxtisxn) April 3, 2026

La situación en los Spurs no es la ideal; el equipo atraviesa una crisis de resultados y pelea punto por punto por no descender. Aunque su contrato con el club inglés tiene vigencia hasta junio de 2028, la voluntad del jugador sería la llave para destrabar una salida que hoy parece imposible desde lo económico.

El obstáculo de la cláusula y el interés del Real Madrid

No será una operación sencilla para la dirigencia de Alberdi. Recientemente, trascendió que el contrato del Cuti posee una cláusula de salida de 60 millones de euros ante el interés de clubes como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid.

Sin embargo, el entorno del jugador desliza que el dinero no sería el impedimento principal para su virtual regreso al Gigante de Alberdi.

El verdadero desafío será negociar la desvinculación con la institución londinense, que no está dispuesta a liberar a uno de los mejores defensores del mundo sin una compensación acorde.