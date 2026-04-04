El Mallorca de Martín Demichelis venció agónicamente al Real Madrid
El equipo dirigido por el técnico argentino dio el batacazo y derrotó al Merengue por la liga española. Los detalles.
Por la 30° fecha de La Liga, el Mallorca logró una histórica victoria frente al Real Madrid. El equipo dirigido por Martín Demichelis derrotó 2-1 al Merengue. El conjunto balear abrió el marcador cerca del final del primer tiempo. A los 42 minutos, Manuel Morlanes anotó el primero tras una gran asistencia de Pablo Maffeo.
En el complemento, el conjunto merengue intentó igualar las acciones con varias jugadas de peligro de Mbappe y Vinicius, pero el arquero Leo Roman se convirtió en figura. El empate transitorio llegó a los 43 del segundo tiempo, con un fuerte cabezazo de Eder Militao.
Tras la igualdad, el Real Madrid fue a buscar la victoria y quedó mal parado. En una contra bien manejada por Mateo Joseph, asistió a Muriqi, que con una gran definición hizo delirar al estadio Son Moix.
De esta forma, el ex entrenador de River logra su mejor victoria en su corta carrera como técnico y suma su segundo triunfo desde su llegada al equipo español. Además, Mallorca toma respiro y sale de la zona de descenso. Se ubica en la 17° colocación, a dos puntos del Elche, el último equipo que está descendiendo.
Con esta derrota, Real Madrid pierde la oportunidad de acercarse a la punta del torneo: está 2° a cuatro puntos del Barcelona, que enfrentará esta tarde a Atlético Madrid (16:00). El equipo de Arbeloa ya se prepara para la ida de cuartos de Champions frente al Bayern Munich.
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