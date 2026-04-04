El Mallorca de Martín Demichelis venció agónicamente al Real Madrid

Por la 30° fecha de La Liga, el Mallorca logró una histórica victoria frente al Real Madrid. El equipo dirigido por Martín Demichelis derrotó 2-1 al Merengue. El conjunto balear abrió el marcador cerca del final del primer tiempo. A los 42 minutos, Manuel Morlanes anotó el primero tras una gran asistencia de Pablo Maffeo.

El saludo de Micho a Morlanes después de anotar el 1-0.

En el complemento, el conjunto merengue intentó igualar las acciones con varias jugadas de peligro de Mbappe y Vinicius, pero el arquero Leo Roman se convirtió en figura. El empate transitorio llegó a los 43 del segundo tiempo, con un fuerte cabezazo de Eder Militao.

Tras la igualdad, el Real Madrid fue a buscar la victoria y quedó mal parado. En una contra bien manejada por Mateo Joseph, asistió a Muriqi, que con una gran definición hizo delirar al estadio Son Moix.

De esta forma, el ex entrenador de River logra su mejor victoria en su corta carrera como técnico y suma su segundo triunfo desde su llegada al equipo español. Además, Mallorca toma respiro y sale de la zona de descenso. Se ubica en la 17° colocación, a dos puntos del Elche, el último equipo que está descendiendo.

Demichelis obtuvo su segunda alegría en su estadía en España.

Con esta derrota, Real Madrid pierde la oportunidad de acercarse a la punta del torneo: está 2° a cuatro puntos del Barcelona, que enfrentará esta tarde a Atlético Madrid (16:00). El equipo de Arbeloa ya se prepara para la ida de cuartos de Champions frente al Bayern Munich.