Así es la lujosa mansión de Bad Bunny en Los Ángeles: minimalismo y vistas únicas

El cantante puertorriqueño Bad Bunny encontró en Hollywood Hills un verdadero santuario urbano. Lejos del ruido mediático y del ritmo frenético de la industria, el artista apostó por una propiedad que equilibra intimidad, diseño contemporáneo y confort absoluto.

Valuada en aproximadamente 8,8 millones de dólares, la mansión refleja una idea clara de hogar: un espacio pensado para desconectar sin perder el vínculo con Los Ángeles, uno de los centros más importantes del entretenimiento a nivel mundial.

Cómo es la mansión de Bad Bunny

Ubicada en una de las zonas más exclusivas del área angelina, la propiedad se integra al paisaje montañoso y aprovecha al máximo las vistas abiertas hacia el skyline.

Construida en 2005 y renovada recientemente, la residencia se levanta sobre un terreno cercano a los 2.500 metros cuadrados, combinando amplitud con una distribución funcional.

La casa principal cuenta con cinco dormitorios, mientras que una vivienda de invitados de dos pisos suma tres habitaciones adicionales y garaje propio. En total, la propiedad ofrece ocho dormitorios y siete baños, distribuidos en unos 7.300 pies cuadrados interiores.

Diseño minimalista y espacios pensados para disfrutar

La mansión apuesta por una estética minimalista, luminosa y moderna. Predominan:

Paredes blancas

Espacios abiertos

Grandes ventanales

Conexión constante con el exterior

La cocina se posiciona como uno de los núcleos sociales del hogar, alineada con un estilo de vida que prioriza encuentros informales y momentos de descanso entre proyectos.

La master suite: lujo y bienestar

Uno de los sectores más destacados es la suite principal, diseñada como un espacio de desconexión total.

Incluye:

Vestidor de gran escala

Spa privado

Ducha vidriada

Bañera exenta

Todo el ambiente refuerza una sensación de bienestar, privacidad y confort, clave en la vida de una figura internacional.

Un oasis urbano con vista a Los Ángeles

El exterior termina de consolidar el concepto de refugio. La propiedad cuenta con:

Amplios jardines

Patios abiertos

Área de parrilla

Piscina infinita

Este último detalle es uno de los más exclusivos: una infinity pool con vista panorámica a Los Ángeles, poco frecuente incluso dentro de Hollywood Hills.

En conjunto, la mansión de Bad Bunny no solo representa lujo, sino también una búsqueda clara: tener un espacio propio donde bajar el ritmo sin perder contacto con el epicentro global de la música y el espectáculo.

Con información de Ciudad Magazine