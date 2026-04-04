Así es la lujosa mansión de Bad Bunny en Los Ángeles: minimalismo y vistas únicas
El cantante puertorriqueño Bad Bunny encontró en Hollywood Hills un verdadero santuario urbano. Lejos del ruido mediático y del ritmo frenético de la industria, el artista apostó por una propiedad que equilibra intimidad, diseño contemporáneo y confort absoluto.
Valuada en aproximadamente 8,8 millones de dólares, la mansión refleja una idea clara de hogar: un espacio pensado para desconectar sin perder el vínculo con Los Ángeles, uno de los centros más importantes del entretenimiento a nivel mundial.
Cómo es la mansión de Bad Bunny
Ubicada en una de las zonas más exclusivas del área angelina, la propiedad se integra al paisaje montañoso y aprovecha al máximo las vistas abiertas hacia el skyline.
Construida en 2005 y renovada recientemente, la residencia se levanta sobre un terreno cercano a los 2.500 metros cuadrados, combinando amplitud con una distribución funcional.
La casa principal cuenta con cinco dormitorios, mientras que una vivienda de invitados de dos pisos suma tres habitaciones adicionales y garaje propio. En total, la propiedad ofrece ocho dormitorios y siete baños, distribuidos en unos 7.300 pies cuadrados interiores.
Diseño minimalista y espacios pensados para disfrutar
La mansión apuesta por una estética minimalista, luminosa y moderna. Predominan:
- Paredes blancas
- Espacios abiertos
- Grandes ventanales
- Conexión constante con el exterior
La cocina se posiciona como uno de los núcleos sociales del hogar, alineada con un estilo de vida que prioriza encuentros informales y momentos de descanso entre proyectos.
La master suite: lujo y bienestar
Uno de los sectores más destacados es la suite principal, diseñada como un espacio de desconexión total.
Incluye:
- Vestidor de gran escala
- Spa privado
- Ducha vidriada
- Bañera exenta
Todo el ambiente refuerza una sensación de bienestar, privacidad y confort, clave en la vida de una figura internacional.
Un oasis urbano con vista a Los Ángeles
El exterior termina de consolidar el concepto de refugio. La propiedad cuenta con:
- Amplios jardines
- Patios abiertos
- Área de parrilla
- Piscina infinita
Este último detalle es uno de los más exclusivos: una infinity pool con vista panorámica a Los Ángeles, poco frecuente incluso dentro de Hollywood Hills.
En conjunto, la mansión de Bad Bunny no solo representa lujo, sino también una búsqueda clara: tener un espacio propio donde bajar el ritmo sin perder contacto con el epicentro global de la música y el espectáculo.
Con información de Ciudad Magazine
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