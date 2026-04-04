Desde Venus hasta Neuquén y otros puntos de Argentina: qué muestra la primera foto de la Tierra tomada por la misión Artemis II

La misión del Artemis II de la NASA aún no termina y en su recorrido espacial capturó una imagen de la Tierra que permite apreciar varias ciudades de Argentina, entre ellas Neuquén.

La primera foto fue capturada el jueves por la noche por el comandante Reid Wiseman. Es una captura de la Tierra en su totalidad y fue tomada desde la cápsula Orión. «Nos dejó a los cuatro sin palabras», relató Wiseman en la primera rueda de prensa desde el espacio.

La NASA compartió la imagen que muestra el planeta visto desde el exterior. Los continentes más visibles son África y Europa, pero también se puede apreciar las auroras boreales como destellos verdes y la luz zodiacal como una franja luminosa sobre el horizonte

El centro de control de la NASA describió la foto como «un recordatorio de que, sin importar cuán lejos vayamos, seguimos siendo un solo mundo, observando, esperando y aspirando a más».

Neuquén y otras ciudades, lo que reveló la primera foto de la Tierra

La foto es una toma nocturna que permitió aprecias la luces de varias ciudades de la Tierra, con el sol eclipsado y el brillo de la Luna iluminando la cara principal.

El astrónomo y físico del Instituto Balseiro de Bariloche, Guillermo Abramson, explicó al sitio Infobae que se tomó el tiempo de analizar cada detalle de la espectacular imagen y en ella pudo observar que «el sur está hacia arriba» y se puede notar «claramente el desierto del Sahara y la península ibérica, Sudamérica tras las nubes a la derecha, la delgada atmósfera que nos mantiene vivos, y auroras (en verde) en ambas regiones polares.

Además, agregó: «Se ven las luces de Buenos Aires y también de varias ciudades argentinas, de Chile y Brasil. El reflejo cerca del centro es probablemente en la ventana de Orión. Se ven también estrellas, algo inusual en fotos de la Tierra desde el espacio, porque en general muestran el lado diurno. Esta foto, de noche, permitió capturar tanto el planeta como las estrellas de fondo».

El experto astrónomo que también es investigador del Conicet precisó que la foto fue tomada con una cámara Nikon D5 y una lente de 22 mm que da como 80 grados de campo horizontal.

«La roté para que tenga el norte arriba, como es habitual. En la foto se ve el borde de la ventana, por ejemplo, una línea que recorta el ángulo superior derecho. El punto brillante del centro también creo que es un reflejo de la ventana. La foto fue tomada a las 21:27 hora argentina del jueves. La atmósfera todavía se ve brillante con la luz del anochecer por el lado oeste. El Sol, así como los planetas Saturno, Marte y Mercurio, están eclipsados por la Tierra. Además de Venus, también se observa Tau Ceti la estrella de los astrófagos de la película Project Hail Mary, que hoy dan en el cine», reveló Abramson.

El físico afirmó que el planeta Venus aparece inmerso en un halo de luz difusa que llama la atención para una imagen espacial. «Esa luz se llama luz zodiacal, y es luz del Sol dispersada por una tenue nube de polvo que llena el plano en el que orbitan los planetas. Este polvo zodiacal era el tema de investigación de Brian May, guitarrista de Queen, para su tesis de astrofísica, que tuvo que suspender cuando Queen saltó a la fama. May retomó su trabajo de tesis hace algunos años y obtuvo su título de Doctor en Astronomía. No es normal interrumpir varias décadas un trabajo científico y poder retomarlo. Tuvo mucha suerte, porque casi nadie estaba trabajando en ese tema. Y además hay que tener una voluntad admirable para hacerlo», agregó Abramson.

Con información de Infobae