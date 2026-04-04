Donald Trump dio un ultimátum a Irán para destrabar el estrecho de Ormuz: «El tiempo se acaba»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán para que habilite el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

La advertencia fue publicada en su red Truth Social, donde el mandatario republicano afirmó: “El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos”.

Ultimátum por el estrecho de Ormuz y tensión militar en Medio Oriente

Trump también recordó una advertencia previa al señalar: “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”.

Por la guerra en Medio Oriente, se bloqueó el estrecho de Ormuz. Foto: AFP.

El estrecho de Ormuz es un corredor estratégico por donde circula gran parte del petróleo mundial, lo que convierte la amenaza en un factor crucial para el mercado energético global y la seguridad internacional.

En paralelo, fuerzas estadounidenses mantienen un operativo para localizar al piloto de un avión caza derribado en los últimos días por defensas iraníes, en una serie de incidentes que incrementaron la tensión en la región.

Bombas de Irán y riesgo nuclear en una crisis en escalada

Al mismo tiempo, el régimen liderado por el ayatollah Mojtaba Khamenei atacó con bombas racimo sobre territorio de Israel, según trascendió en reportes internacionales que siguen el desarrollo del conflicto.

El gobierno iraní denunció haber sido blanco de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, lo que sumó un componente de riesgo nuclear al escenario.