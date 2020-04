Carlos Fara: “No está claro que la pandemia sea un punto de inflexión”

Carlos Fara de Carlos Fara & Asociados lleva más de 30 años dedicados a la consultoría política y ha participado en más de 150 campañas electorales. Es especialista en Opinión Pública, Campañas Electorales y Comunicación de Gobierno. Autor de ¿Cómo ser un consultor político?

Para el analista político Carlos Fara, aún no está claro que esta pandemia sea “un punto de inflexión” en el mapa internacional, en el sentido de que pueda hacer cambiar de rumbo las principales tendencias que ya se habían marcado antes de la irrupción de la enfermedad: la tercera revolución industrial en base a la inteligencia artificial y el ascenso de China, entre otros. Por otro lado, asegura que, si bien el presidente Alberto Fernández ha aumentado su legitimación ante la sociedad argentina por su actuación ante la pandemia, el escenario podría verse alterado por los efectos económicos y sociales de la enfermedad.

Pregunta: - Estaba mirando la entrada publicada en su blog “7 miradas”, usted se preguntaba si esta pandemia era verdaderamente un punto de inflexión en la política mundial y nacional. ¿Cómo avanzó en esa reflexión?

Respuesta: - Yo sería muy cauteloso, en Argentina, creo que una vez concluida esta cuarentena y más ampliamente esta pandemia volverán a aflorar los problemas y tensiones previas, con las que llegó Alberto Fernández al poder. Por un lado, los problemas económicos, seguramente agravados, y por otro la tensión política interna en el Frente de Todos. Eso no va a cambiar. Fernández tendría que tener un gran éxito en la salida de esta pandemia y en lo económico como para que pasáramos a otra etapa. Teniendo en cuenta las proyecciones económicas, de esto va a costar mucho salir, aun cuando lo hagamos bien nos vamos a encontrar con una Argentina bastante parecida al día anterior de la cuarentena.

El tema es cómo sale de la recesión como se hizo en la pandemia: con una cierta legitimidad social, en el sentido de que lo que se está haciendo tiene sensatez.

P- Esta semana comienza otra etapa del aislamiento, con nuevas estrategias, se anunció. ¿Cómo ve estas tres semanas de pandemia? Las encuestas le dan bien al gobierno.

R- El balance para la gente ha sido positivo. Porque tomaron medidas en línea con las recomendaciones internacionales y a tiempo, algo importante en el timing de esta pandemia. Por el otro lado se tomaron con aval científico, con un panel de expertos, lo cual le dio una legitimidad social importante, distinta a decisiones políticas de otro tipo. Esto es lo que lo llevó a elevarse , más allá de errores de comunicación o gestión que podrían desgastarlo. Se evalúa el conjunto: al final la gente se acordará si salimos bien o no de la pandemia, no de los detalles.

P- ¿Cómo ve posicionado al gobierno para esta nueva etapa?

R- Eso me genera más dudas. Atacar la pandemia tiene recomendaciones internacionales, que Argentina usó como referencia, tomó medidas a tiempo que otros no tomaron. Ahora sobre cómo se sale de la recesión económica generada por la pandemia, allí no hay fórmulas, estamos a ciegas. Es como desactivar una bomba: si uno corta el cable equivocado puede generar un desastre. Dependerá de decisiones locales, no tenemos experiencias similares en las cuales mirarnos. Y de un equipo económico fragmentado y con diferencias entre sí, lo que a priori complica la toma de decisiones y quizás paguemos algunos costos por falta de pericia.

P- ¿Se refiere a la tensiones internas en el gobierno? En esta etapa parecieron haberse disimulado bastante.

R- Fueron subsumidas por la emergencia, claramente, pero van a volver a florar. Quedó en evidencia cuando el presidente patinó en algunas cuestiones y afloraron tensiones internas, porque la emergencia no cambia la matriz del Frente de Todos. La cuestión es la pericia para salir de la situación económica que deja la pandemia. Porque en el frente externo, si bien es importante, ya se sabe que Argentina no tiene plata para pagar y va al default más o menos automáticamente, sin demasiada sorpresa. El tema es cómo sale de la recesión como se hizo en la pandemia: con una cierta legitimidad social, en el sentido de que lo que se está haciendo tiene sensatez. Me parece que eso es lo más importante. Después alguna cosa puntual puede funcionar o no, pero la idea es que se de una imagen de manejo profesional de la salida.

P- Se habla de las tensiones entre mandos y segundas líneas, resultado del cuoteo de cargos entre distintas facciones del Frente de Todos…

R- Eso es así y va seguir siendo así hasta que no pasemos a otra etapa, porque el presidente llega con ciertos condicionamientos al poder, por lo variopinto que es el propio frente. Eso va a traer problemas a la corta o a la larga. Por eso, todo lo que el presidente haga para legitimarse frente a la opinión pública lo va a ayudar a amortiguar los problemas internos.

P- Hay muy poco margen para el error.

R- Exacto, lo favorece el hecho de ser un presidente fresco, que recién asume y el hecho de que este no sea un año electoral. El llegó con bajas expectativas en el electorado y eso ayuda porque la gente sabía que tenía una agenda pública muy complicada y dijera: “hay que darle tiempo”. Y ahora más puede decir “uf, le tocó la cuarentena, pobre tipo démosle más tiempo, a ver cómo sale de esto”. Para Fernández es una buena oportunidad, dependerá de cómo la maneje. Es como si te presto un auto y veo si andás bien o si lo chocás: no juzgo tus intenciones, pero si tu pericia para manejar, el resultado.

P- ¿Y la oposición cómo queda parada en este panorama?

R- Y, muy complicada. El gobierno está complicado porque el contexto global se volvió complicado, no es por una situación propia. La oposición tiene poco margen, más allá de señalar alguna situación puntual, para obtener algún rédito político de todo esto. Además, Alberto llega con la centralidad del problema económico que es atribuido en su mayoría a la gestión de Macri, con lo cual Cambiemos no puede opinar demasiado en esta esfera, en el corto plazo. Sí puede señalar cosas en lo institucional, la Justicia, lo ético, pero está muy limitada en el tema central de la agenda política.

P- Usted dice que el 2020 será un “annus horribilis” para el país…

R- El año seguirá siendo espantoso, sobre todo desde los social. El último sector que se termina de recuperar es el más pobre. La clase media tiene más recursos y lo hará más rápido, como sucede habitualmente. El beneficio acá para el gobierno es a corto plazo: en este año espantoso, donde nadie tiene expectativas en el corto plazo, cualquier logro que tenga va a ser redituable políticamente para el presidente. Pero está el contexto internacional.

P- ¿En qué sentido?

R- Será muy difícil salir de esta situación si el contexto internacional no ayuda. A mí me parece que en la geopolítica internacional podría haber cambios importantes, pero hay que diferenciar si esto es sólo un cambio en la vida de nosotros en el corto plazo. Cualquier crisis económica es importante y difícilmente nos olvidemos del "año de la pandemia". Pero es distinto a una situación en la que el mundo cambie estructuralmente y allí yo sería super cauteloso. Mi impresión es que hay tendencias de largo plazo que no van a parar por la pandemia, como la cuarta revolución industrial de la mano de la inteligencia artificial. Eso no lo frena la pandemia. Hay tendencias de cambio cultural que no se van a modificar. Pueden llegar a retrasarse, pero no a cambiar. Qué quiere decir cada uno con el punto de inflexión. No creo que se aun punto de inflexión en la historia, más allá de que algunas cosas cambien en la vida cotidiana. Si mañana se inventa una vacuna o una combinación de medicamentos efectiva, el temor se disipa y las expectativas del futuro serán bastante distintas. Esto podría ser un mal trago temporal del cual todos no acordaremos sí pero será sólo eso, un mal recuerdo. Hay tendencias de largo que trascienden a la pandemia. Ya está claro que no es Peste Negra del siglo XIV ni la Gripe Española de principios de siglo XX.