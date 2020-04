Carreras estimó pérdidas de ingresos por $ 1.400 millones en Río Negro

La gobernadora Arabela Carreras no descartó ayer fijar la obligatoriedad del uso del barbijos, con sanciones, y estimó que Río Negro tendrá una caída de ingresos entre marzo y abril de unos 1.400 millones de pesos. Un golpe muy fuerte a las ya alicaídas arcas rionegrinas.



-¿El escenario social es complejo?

-Se irá agravando lo social y lo económico. Estamos previendo unos 30.000 módulos de alimentos por semana, unos 26.000 a 27.000 se repartirán por las escuelas y el resto en forma directa, más los que aportan los municipios con sus compras.

-Algunos intendentes entiende que la ayuda provincial debe canalizarse por los municipios. ¿No comparte ese criterio?

-Son criterios. Se le propone brindar ayuda con un relevamiento territorial y una lista para cruzar con los 60 mil asistidos por la provincia. No la entrega de módulos para repartir. Hay que ser eficiente y optimizar, pues los recursos limitados.

-¿Cuánto fue el aporte nacional y las caídas de ingresos?

-Hasta ahora Nación comprometió dos pagos de 71 millones, que irán a compras sanitarias. Las caídas por regalías petroleras, por ahora, se estiman en 1700 a 2000 millones anuales. En marzo -también con bajas de recaudación y coparticipación- la caída global será de unos 400 millones.

-¿Y la reducción en abril?

-Superará los 1000 millones. No hay viabilidad provincial sin municipios, entonces habrá fondos para ellos cuando se logre una asistencia nacional. Y, desde un principio, les digo a los intendentes que no gasten de más.

-¿Descuenta ayuda de Nación para cumplir con futuros pagos?

-Hay mucha cautela. No es especulación, los recursos son escasos. Hay mucho diálogo. “Pago estos salarios, pero no podré en abril”, me decía un intendente. Tranquilo, día a día, les digo.

-En lo sanitario, ¿obligará a la población al uso de los barbijos?

-Si lo obligo debe ser con una sanción y la policía. En principio, habrá una estrategia de difusión, concienciación y control comunitario. Se evaluará el comportamiento y, a lo mejor, la próxima semana se deberá hacer obligatorio, con alguna sanción. A Nación se le planteó el cambio de criterio. Nos adelantamos porque el aislamiento no alcanza con el contagio comunitario.

-¿Existieron contactos con gobernadores vecinos?

-No, en este momento. Fue un fin de semana muy intenso, que derivó en esta nueva fase, con barrera física (barbijos), la ampliación de test -sumando casos sin síntomas- y el llamado diario a las personas aisladas para controlar su cumplimiento y si aparecen síntomas leves.

-Municipios fijan fronteras internas...

-Eso tiene poco futuro. Lo mejor es que nos cuidemos, ralenticemos el ingreso de la pandemia y evitemos la saturación del sistema de salud. Por proteger a su población, hay algunos intendentes apurados. Paso a paso, les digo.

Choele Choel, respiradores y reactivos

En Choele Choel “existía mucha circulación comunitaria” y así se dieron rápidos los contagios. ¿El enfermero y el protocolo?, se lo consultó.

“No trabajaba en el hospital, no se infectó con pacientes sino con sus contactos personales. Pasaron días hasta declarar síntomas”, respondió.

¿Respiradores y reactivos?.

“Nación trabó una compra, que no me gustó, pero entiendo esa mirada federal. Ahora, Nación está enviando a la provincia y trabajamos en una adquisición y también de reactivos”.

La evaluación del impacto real en cada sector económico

Carreras manifestó que su “Gabinete económico” evalúa nuevas medidas aunque, inicialmente, planteó considerar “el impacto” en cada sector económico. Así, diferenció a la fruticultura, que “no será de los más golpeadas porque, con sus altibajos, puede completar de cosecha y su exportación” frente al “turismo que tiene un parate absoluto” y “su vuelta será lenta”, “porque no volverá” enseguida y “las barreras serán lo último en levantarse”.

En otra parte, se consultó a la gobernador por los reclamos de comerciantes para que los bancos flexibilicen sus condiciones para el acceso a los créditos, alentados por la Nación, al 24 por ciento.

Admitió estar trabajando con el Banco Patagonia, agente financiero de la provincia. Contó de la fijación de los “ 18 meses para su devolución, con 90 días de gracia. Falta lograr que el banco adhiera y cerrar el respaldo del Fondo de Garantías de Nación, lo cual, permitirá bajar mucho los actuales requisitos”.

Explicó que “no está descartado que la provincia subsidie las tasas”, pero lo relativizó. “Hay que ser cautos por la fuerte caída de ingresos y los aumentos de gastos”. Enfatizó que, en estos momentos, “el aporte a la economía esencialmente está en la Nación, que tiene una batería grande herramientas”.