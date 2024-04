Marcelo Tinelli debutó en el streaming y entrevistó a «Javier Milei»

Tal como venía anunciando, Marcelo Tinelli desembarcó en el mundo del streaming junto a ‘Bondi’, que estrenó su programación este lunes a las 11 am. El conductor compartió un divertido sketch humorístico con el imitador, Iván Ramírez, quien personifica al presidente de la Nación, Javier Milei.

En la entrevista, “el mandatario” se quejó de las condiciones en las que encontró la Casa Rosada, su relación con su hermana Karina Milei y su viaje para encontrarse a Gabriel Boric.

“Es la figura de la política argentina. Se largó a la política tipo Flavio Mendoza en el aquadance, tipo Pampita en el amor. Es como el comandante Ricardo Fort contra la casta de los bailarines profesionales”, anunciaba Tinelli al presentar a Ramírez, quien vestía igual que el presidente.

El divertido personaje no tardó en quejarse de las irregularidades que vivió: “Llegué a la Casa Rosada y no había Wifi. Tuvimos que pedirle el Wifi al vecino. No había papel higiénico. Tuvimos que usar una de esas aplicaciones que te traen por moto el delivery”, soltaba Iván Ramírez, quien ya había imitado a Milei en el ‘PPT’ de Jorge Lanata.

Durante la entrevista, también tocaron temas como el de los aviones de línea que el presidente solía tomar, el falso Milei anunció: “En unos días voy a ir a ver a Gabriel Boric. No voy a ir en avión de línea. Eso se terminó. Vamos a agarrar el 91, hacemos combinación con la línea 12. Bajamos en Constitución. Nos tomamos el Tren Roca, ramal Temperley. Vamos a pasar el molinete, no lo vamos a saltar al molinete”.

‘BONDI’, el nuevo canal de streaming que promete posicionarse rápidamente, tiene como sus principales figuras al conductor Marcelo Tinelli, a Ángel de Brito, Beto Casella, Yanina y Diego Latorre.

Marcelo Tinelli le respondió a Tini Stoessel

Marcelo Tinelli rompió el silencio y en diálogo con el móvil de LAM (América), detalló su vínculo con la familia Stoessel. Aunque se mostró sorprendido con las declaraciones de artista pop, no escatimó en elogios a su desenvolvimiento profesional.

Después de asegurar que su vínculo con Alejandro Stoessel está bien, reparó en la artista. “Con respecto a Tini, la admiro mucho como cantante y profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado”, aclaró el conductor, y remarcó que estaba al tanto del lanzamiento del tema “Ángel” con anterioridad.

Según lo publicado por TN, el conductor dijo: “Mis hijas la aman y hasta sabían del tema que iba a sacar, porque ella habló con las dos más grandes. Ellas me dijeron ‘por favor, papá, ella necesita hacer esto, es un proceso que vivió’, y es totalmente entendible. Lo vivió de esa manera y está bien, lo lamento, me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor”, expresó.