Cartas: Acción inmediata ante el coronavirus

No es momento de cuestionarle al ministro Ginés González García por qué él no creyó que el virus llegaría “tan pronto” cuando toda la evidencia indicaba lo contrario, ni a personalidades médicas de peso que salieron de inmediato a los medios para minimizar el impacto de una posible epidemia dando más urgencia inmediata al sarampión o a enfermedades endémicas como el dengue.

Lo cierto es que hoy las autoridades no están tomando las medidas necesarias adecuadas para contener el avance exponencial de la enfermedad.

De hecho, no basta con aconsejar a quienes regresaron de “estos ocho países” que deben aislarse socialmente, o no ir a la escuela o al trabajo. Si esa gente no está en cuarentena obligada puede ir a cines, shoppings, cafés o cualquier lugar público y contagiar a otros.

Además, es menester prohibir espectadores en eventos deportivos, festivales musicales, etc., y toda reunión pública.

Es necesario también educar que dar la mano, besuquearse, abrazarse, toquetearse para saludar o cuando se dialoga son cosas del pasado.

De otro modo, el costumbrismo argentino proveerá un caldo de cultivo para el virus tan favorable como el que presentó el mercado de Yuhan.

Se ha hecho énfasis en que China se está recuperando: lo hizo poniendo en cuarentena a veinte millones de personas.

Leonardo Peusner

DNI 571.871



Mar del Plata